Як доїхати до Сумщини та Чернігівщини: "Укрзалізниця" повідомила деталі змінених маршрутів

Через безпекову ситуацію «Укрзалізниця» застосовує комбіновані маршрути на півночі країни, щоб не припиняти сполучення, але при цьому не наражати пасажирів на небезпеку обстрілів.

Укрзалізниця

Укрзалізниця змінила маршрути до Сумщини та Чернігівщини, але сполучення зберігається

Залізничне сполучення з Чернігівською та Сумською областями не припиняється, однак на окремих ділянках, з міркувань безпеки, застосовується комбінована логістика — поїзд у поєднанні з автобусом.

Про це повідомила «Укрзалізниця» у своєму офіційному Telegram-каналі.

Протоколи безпеки та комбіновані маршрути

У компанії наголосили, що дотримуються протоколів безпеки, щоб не наражати на небезпеку пасажирів та залізничників. У зв’язку з цим потяги далекого та приміського сполучення до північних областей курсують зміненими та комбінованими маршрутами.

Якщо через складну безпекову ситуацію поїзд не має можливості дістатися до кінцевих станцій у регіоні, пасажирів доставляють автобусними трансферами.

Наразі така логістика діє для низки міст:

  • Шостка

  • Конотоп

  • Ромни

  • Носівка

  • Ніжин

Як приклад, в «Укрзалізниці» пояснили, що приміські поїзди зараз прямують до Носівки, а звідти до Ніжина пасажири можуть доїхати вже автобусом.

«Укрзалізниця» разом із Чернігівською та Сумською ОВА, а також міськими головами, працює над оперативною організацією цих трансферів.

Затримки та зміни розкладу

У компанії заздалегідь попередили пасажирів, що маршрути й надалі можуть бути комбінованими, проте скасування рейсів не передбачається.

Крім того, через обстріли можуть виникати затримки, іноді навіть «ланцюговою реакцією». Наприклад, поїзд №780 Київ — Суми може відправитися пізніше через попереднє спізнення цього ж складу дорогою із Сум.

«Оперативно оновлюємо інформацію про затримки та зміни на офіційних ресурсах УЗ», — повідомляє «Укрзалізниця».

У компанії також закликали пасажирів суворо дотримуватися заходів безпеки та за сигналом поїзних бригад і працівників вокзалів максимально швидко переходити до укриттів. Залізничне сполучення з північними областями продовжується, оскільки залізниця має всі необхідні резервні протоколи та сценарії комбінованих трансферів.

Нагадаємо, за словами генерального директора «Укрзалізниці» Олександра Перцовського, ворог намагається заблокувати основні та резервні маршрути сполучення з північними областями України. В організації трансферів автобусами бере участь місцева влада.

