- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 116
- Час на прочитання
- 2 хв
Як доїхати до Сумщини та Чернігівщини: "Укрзалізниця" повідомила деталі змінених маршрутів
Через безпекову ситуацію «Укрзалізниця» застосовує комбіновані маршрути на півночі країни, щоб не припиняти сполучення, але при цьому не наражати пасажирів на небезпеку обстрілів.
Залізничне сполучення з Чернігівською та Сумською областями не припиняється, однак на окремих ділянках, з міркувань безпеки, застосовується комбінована логістика — поїзд у поєднанні з автобусом.
Про це повідомила «Укрзалізниця» у своєму офіційному Telegram-каналі.
Протоколи безпеки та комбіновані маршрути
У компанії наголосили, що дотримуються протоколів безпеки, щоб не наражати на небезпеку пасажирів та залізничників. У зв’язку з цим потяги далекого та приміського сполучення до північних областей курсують зміненими та комбінованими маршрутами.
Якщо через складну безпекову ситуацію поїзд не має можливості дістатися до кінцевих станцій у регіоні, пасажирів доставляють автобусними трансферами.
Наразі така логістика діє для низки міст:
Шостка
Конотоп
Ромни
Носівка
Ніжин
Як приклад, в «Укрзалізниці» пояснили, що приміські поїзди зараз прямують до Носівки, а звідти до Ніжина пасажири можуть доїхати вже автобусом.
«Укрзалізниця» разом із Чернігівською та Сумською ОВА, а також міськими головами, працює над оперативною організацією цих трансферів.
Затримки та зміни розкладу
У компанії заздалегідь попередили пасажирів, що маршрути й надалі можуть бути комбінованими, проте скасування рейсів не передбачається.
Крім того, через обстріли можуть виникати затримки, іноді навіть «ланцюговою реакцією». Наприклад, поїзд №780 Київ — Суми може відправитися пізніше через попереднє спізнення цього ж складу дорогою із Сум.
«Оперативно оновлюємо інформацію про затримки та зміни на офіційних ресурсах УЗ», — повідомляє «Укрзалізниця».
У компанії також закликали пасажирів суворо дотримуватися заходів безпеки та за сигналом поїзних бригад і працівників вокзалів максимально швидко переходити до укриттів. Залізничне сполучення з північними областями продовжується, оскільки залізниця має всі необхідні резервні протоколи та сценарії комбінованих трансферів.
Нагадаємо, за словами генерального директора «Укрзалізниці» Олександра Перцовського, ворог намагається заблокувати основні та резервні маршрути сполучення з північними областями України. В організації трансферів автобусами бере участь місцева влада.