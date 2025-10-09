Як доїхати до Сумщини та Чернігівщини: "Укрзалізниця" повідомила деталі змінених маршрутів

Укрзалізниця змінила маршрути до Сумщини та Чернігівщини, але сполучення зберігається

Залізничне сполучення з Чернігівською та Сумською областями не припиняється, однак на окремих ділянках, з міркувань безпеки, застосовується комбінована логістика — поїзд у поєднанні з автобусом.

Про це повідомила «Укрзалізниця» у своєму офіційному Telegram-каналі.

Протоколи безпеки та комбіновані маршрути

У компанії наголосили, що дотримуються протоколів безпеки, щоб не наражати на небезпеку пасажирів та залізничників. У зв’язку з цим потяги далекого та приміського сполучення до північних областей курсують зміненими та комбінованими маршрутами.

Якщо через складну безпекову ситуацію поїзд не має можливості дістатися до кінцевих станцій у регіоні, пасажирів доставляють автобусними трансферами.

Наразі така логістика діє для низки міст:

Шостка

Конотоп

Ромни

Носівка

Ніжин

Як приклад, в «Укрзалізниці» пояснили, що приміські поїзди зараз прямують до Носівки, а звідти до Ніжина пасажири можуть доїхати вже автобусом.

«Укрзалізниця» разом із Чернігівською та Сумською ОВА, а також міськими головами, працює над оперативною організацією цих трансферів.

Затримки та зміни розкладу

У компанії заздалегідь попередили пасажирів, що маршрути й надалі можуть бути комбінованими, проте скасування рейсів не передбачається.

Крім того, через обстріли можуть виникати затримки, іноді навіть «ланцюговою реакцією». Наприклад, поїзд №780 Київ — Суми може відправитися пізніше через попереднє спізнення цього ж складу дорогою із Сум.

«Оперативно оновлюємо інформацію про затримки та зміни на офіційних ресурсах УЗ», — повідомляє «Укрзалізниця».

У компанії також закликали пасажирів суворо дотримуватися заходів безпеки та за сигналом поїзних бригад і працівників вокзалів максимально швидко переходити до укриттів. Залізничне сполучення з північними областями продовжується, оскільки залізниця має всі необхідні резервні протоколи та сценарії комбінованих трансферів.

Нагадаємо, за словами генерального директора «Укрзалізниці» Олександра Перцовського, ворог намагається заблокувати основні та резервні маршрути сполучення з північними областями України. В організації трансферів автобусами бере участь місцева влада.