Як економити бензин в авто: відчинені вікна не допоможуть — експерт

Бензин

Увімкнений кондиціонер насправді може підвищувати витрату пального приблизно на 1,5–2 літри. Так, більшість поширених порад в Інтернеті щодо економії є міфами.

Про це розповів експерт авторинку Павло Ромашин в ефірі «КИЇВ24».

Як насправді економити пальне в авто

За словами фахівця, найефективніший спосіб зменшити витрати пального — менше користуватися автомобілем без потреби. Він наголошує, що багато популярних лайфгаків не мають практичного ефекту.

Зокрема, відкриті вікна під час руху не економлять пальне, а навпаки погіршують аеродинаміку автомобіля, через що витрати можуть навіть зрости.

Водночас справжню економію може дати своєчасне технічне обслуговування.

«Якісна і вчасна заміна оливи в двигуні кожні 6/7 тисяч км дійсно може економити паливо. Мотор не так перегрівається, все набагато якісніше змащується. І ви подовжите і життя мотору, і зменшите витрати пального», — наголошує він.

Також експерт радить переважно використовувати звичайний бензин марки А-95, якщо виробник авто не вимагає іншого пального.

Як йшлося раніше, в Україні спостерігається стрімке здорожчання бензину та дизельного пального на тлі глобальних коливань нафтового ринку та паніки через війну на Близькому Сході. За прогнозами експертів, найближчого тижня ціни на преміальних АЗС можуть сягнути нових психологічних позначок. Зокрема, бензин може здорожчати до близько 85 грн за літр, а дизель — до 95 грн за літр.