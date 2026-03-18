Як "феномен Буданова" посприяв підвищенню рейтингу влади: пояснення соціолога

«80% українців кажуть, що військові повинні брати участь у виборах. Військові повинні йти у владу, військові повинні очолювати державні посади в Україні», — зазначає соціолог.

Водночас Антипович зауважує, що перехід від жорсткої армійської вертикалі до цивільного управління потребує адаптації. Адже в державній системі важливо не просто віддавати накази, а знаходити компроміси між різними гілками влади.

«Чи може бути військовий, чи там професійний військовий прем'єр-міністром? Питання. Адже потрібно розумітися на економіці, потрібно якось не директивно, а управляти якимось механізмом державним, в якому дуже багато міністерств, якихось ліній, Верховна Рада, якісь комітети, закони. Це ж не вертикаль, яку військовий по наказу виконує. З'являються питання. Те саме буде і щодо президента, те саме буде і щодо парламенту», — каже Антипович.

Таким чином рівень довіри до військових, зокрема до Кирила Буданова, може виконувати роль суспільного запиту на «силове лідерство» в умовах війни. Разом з тим, практична адаптація військового стилю управління до цивільних інституцій — це новий досвід для системи, який потребує особливої уваги.

Нагадаємо, що Кирило Буданов понад 5 років керував Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. За словами аналітиків, під керівництвом Буданова ГУР трансформувався від спеціалізованої та маловідомої структури до однієї з найвідоміших і найавторитетніших розвідок.