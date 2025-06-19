Як фото уламків “Шахедів” допомагають агресору: подробиці

Шахеди

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Фотографії роботи ППО або уламків дронів, викладені онлайн, можуть стати частиною розвідданих для противника. Навіть бортові номери дронів дозволяють ворогу точно ідентифікувати маршрут та зону ураження.

Про це повідомив співзасновник DroneUA Валерій Яковенко в ефірі Київ24.

Яковенко додає: «Шахеди» можуть отримувати з соцмереж інформацію про місце знищення своїх дронів у реальному часі. Це загрожує можливістю змінювати маршрути атаки ще під час польоту, що знижує ефективність ППО.

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Розробки такими засобами вже ведуться — РФ намагається копіювати просунуті технології України. Попри санкції, агресор прагне масштабування цього виду розвідки. Україна має залишатися на крок попереду, постійно оновлювати і модернізувати свої системи ППО та електронного захисту, аби протидіяти цим загрозам.

Що робити:

Уникайте публікації фото з уламками ППО або збитих «Шахедів» у соцмережах.

Припиніть демонструвати локацію або бортові номери.

Слідкуйте за оновленнями у правилах захисту інформації від офіційних структур.

Протідія інформаційній розвідці стає важливою складовою сучасної оборони. Без цього навіть найдосконаліша ППО може опинитися у пастці.

Нагадаємо, останні атаки російських дронів-камікадзе типу «Шахед» свідчать про зміну тактики Кремля.

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Росіяни почали концентрувати удари на одному-двох великих містах, намагаючись завдати максимальних руйнувань та оминути українську протиповітряну оборону. «Шахеди» тепер заходять з різних напрямків і літають на висоті до 4–5 км. Така тактика ускладнює роботу мобільних вогневих груп та знижує ефективність ППО.