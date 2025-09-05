Як гольф допомагає у реабілітації українських військових

Реклама

Водночас ця подія нагадала всьому світу, що гольф для українських захисників — це не розвага, а реальний та дієвий інструмент відновлення та соціальної адаптації.

Гольф як відновлення для військових

В Україні гольф швидко перетворився на важливий напрям реабілітації військових, адже гра поєднує фізичні вправи, психологічне розвантаження та соціалізацію. Спокійна атмосфера, свіже повітря та підтримка побратимів допомагають відновлювати сили й долати стрес.

Сьогодні у всіх гольф-клубах України діють спеціальні програми для військових, де проводяться регулярні заняття: проєкт Superhumans у Львівській області, адаптивний спортивний клуб «Об’єднані гольфом» у Києві та області, клуб «Вільні воїни» в Одесі. Особливий випадок — у Харкові. Тут гольф-реабілітація відбувається просто у військовому госпіталі: захисники вчаться робити перші кроки після травм, а згодом зможуть грати на полі у Харкові.

Реклама

Наразі, за статистикою, від 2023 року у Львові через програму гольф-відновлення вже пройшли більше 400 людей, в Одесі 6 ветеранів займаються регулярно та професійно. У Харкові від червня 2025 року вже понад 100 пацієнтів пройшли через гольф-реабілітацію.

У Києві та області діє адаптивний спортивний клуб «Об’єднані гольфом» і працює не лише як місце тренувань, але й як ветеранська спільнота. Тут двічі на тиждень проводять регулярні заняття, організовують турніри та допомагають ветеранам інтегруватися у мирне життя.

«Ми підтримуємо наших ветеранів і поза полем: допомагаємо з працевлаштуванням, святкуємо важливі дати та створюємо безпечний простір для єднання. Саме тому наша спільнота жива й до нас постійно приєднуються нові учасники», — зазначає засновниця «Об’єднані гольфом» Наталя Терещук.

Загалом від 2023 року у межах цієї ініціативи, яка є частиною Всеукраїнської федерації гольфу, понад 800 військових спробували гольф як метод реабілітації, а 45 із них залишилися у спорті на постійній основі.

Реклама

Цього року Всеукраїнська федерація гольфу разом із Міністерством у справах ветеранів започаткувала перші національні змагання «Гольф Героїв», що проходитимуть щорічно до Дня захисників та захисниць України. Їхня мета — відбір найкращих спортсменів і формування збірної України для міжнародних турнірів. У 2024 році українська збірна спортсменів з інвалідністю вже вперше взяла участь у міжнародному чемпіонаті з гольфу і одразу показала непогані результати.

«Ми поступово, крок з кроком, створюємо систему, де гольф стає доступним від першого знайомства з грою до можливості виступати на міжнародних турнірах і навіть будувати професійну кар’єру тренера. Наше головне завдання — щоб кожен міг відкрити для себе гольф як шлях відновлення та досягнув максимального рівня фізичної, психологічної та соціальної реабілітації», — говорить президент Всеукраїнської федерації гольфу Віталій Хомутиннік.

Український гольф бере найкраще зі світового досвіду

Федерація зробила ставку на розвиток інклюзивного гольфу ще 2020 року і затвердила окрему довготривалу програму, яку підтримали міжнародні партнери. Війна тільки пришвидшила заплановане. Як результат 2025 року Україна отримала першого тренера з інвалідністю по слуху Тимофія Цуркана, члена дефлімпійської збірної та гравця харківського клубу. Наступного року очікується випуск ще чотирьох тренерів.

«Завдяки цій роботі в нас вже є готові фахівці для роботи з людьми з інвалідністю. Ми і надалі працюємо над тим, аби наші захисники могли не лише відновлюватись через гольф, а й обрати цей спорт своєю професією і далі допомагати іншим, маючи схожі травми і більш глибоке розуміння один одного», — додає член правління федерації, керівниця з розвитку інклюзивного гольфу Ольга Блохіна.

Реклама

З інвентарем, одягом та аксесуарами часто допомагають міжнародні партнери або благодійні ініціативи, що проводяться на відомих світових турнірах. Тільки цього року, разом з DP World Tour та гольфістами з Британії, вдалося зібрати сотні ключок, тисячі одиниць аксесуарів та нового одягу для українських військових та ветеранів, які займаються гольфом.

«Над напрямком розвитку інклюзивного гольфу ми серйозно почали працювати ще 5 років тому. Зрозуміло, що з початком повномасштабної війни фокус змістився, але ми вже мали підготовлену базу для реабілітації і були готові надавати професійну допомогу у реабілітації», — зазначає президент Всеукраїнської федерації гольфу Віталій Хомутиннік.

Нагадаємо, Всеукраїнська федерація гольфу існує від 1997 року і є членом International Golf Federation, European Golf Association, European Disabled Golf Association, а також співпрацює з організацією R&A. Віталій Хомутиннік є президентом Всеукраїнської Федерації гольфу від 2019 року.