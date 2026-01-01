"Смерть" командира РДК Капустіна: як українська розвідка переграла Кремль

Денис Капустін / © Фото з відкритих джерел

Головне управління розвідки України (ГУР) провело унікальну спецоперацію, інсценувавши загибель командира Російського добровольчого корпусу (РДК) Дениса Капустіна.

Поки ворожа пропаганда звітувала про успішний замах, українські розвідники викрили замовників та вилучили 500 тисяч доларів, виділених Росією на це вбивство.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про Дениса Капустіна та деталі його «повернення до життя».

Хто такий Денис Капустін та що відомо про його діяльність

Денис Капустін (також відомий як Денис Нікітін) — засновник та лідер «Російського добровольчого корпусу». Він народився 6 березня в 1984 році у Москві, та є громадянином РФ.

У 2001 році він переїхав із родиною до німецького Кельна, де згодом став відомим як впливовий ультраправий активіст. Капустін заснував бренд White Rex, через який просував бійцівську субкультуру та відповідну символіку, а також проводив бойову підготовку для членів швейцарської націоналістичної партії (PNOS).

Попри те, що європейські ЗМІ неодноразово називали його неонацистом, сам він позиціонував себе як націоналіст. Через радикальну діяльність із 2019 року йому заборонено в’їзд до країн Шенгенської зони.

Денис Капустін / Фото: Telegram РДК

Зв’язок з Україною розпочався для Капустіна у 2014 році з відвідування Євромайдану, а у 2017-му він остаточно переїхав до Києва, розповідав Денис в інтерв’ю для «Радіо Свобода»

Повномасштабне вторгнення РФ застало Дениса у столиці. Спершу він займався волонтерством та патрулюванням, а свій перший бойовий виїзд здійснив до Миколаєва.

11 серпня 2022 року Капустін офіційно оголосив про створення РДК, який згодом увійшов до структури Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО України). Формування об’єднало колишніх військових РФ, силовиків та активістів, які виступили проти режиму кремлівського диктатора Володимира Путіна.

У 2023 році Капустін став одним із ключових облич рейдів у Брянську та Бєлгородську області РФ, за результатами яких вдалося поповнити обмінний фонд України.

У відповідь на це російська влада внесла його до списку терористів, а в листопаді 2023 року суд РФ заочно засудив лідера РДК до довічного ув’язнення за держзраду та тероризм.

«Загибель» Капустіна та його «останнє фото»

У пресслужбі РДК з’явилося повідомлення, що 27 грудня 2025 року Денис Капустін «загинув» на Запорізькому напрямку. Командир «дістав смертельні поранення» внаслідок удару ворожого FPV-дрона під час виконання бойового завдання.

Згодом в Telegram-каналі РДК опублікували «останнє фото Капустіна», зроблене перед бойовим виїздом. Соратники командира зазначили, що його вчинки ніколи не розходилися зі словами, а загинув він «безстрашно і чесно, як чоловік».

«Останнє фото Капустіна» / © Російський добровольчий корпус

«Його справи, його спосіб життя воїна ніколи не розходилися з його словами. Денис був безстрашний і чесний. Він загинув під час бойового виїзду як чоловік», — йшлося у повідомленні.

Також тоді побратими пообіцяли назавжди зберегти пам’ять про нього як про героя.

Зауважимо, що інформацію про «смерть» Капустіна швидко підхопили пропагандистські Telegram-канали та медіа.

Як ГУР ошукало Росію на сотні мільйонів доларів

Головне управління розвідки Міноборони України 1 січня 2026 року повідомило що Капустін насправді живий. У відомстві розповіли, російські спецслужби готували вбивство командира РДК, виділивши на це пів мільйона доларів.

Проте ГУР МО України провело спецоперацію, яка тривала понад місяць, інсценувавши його «загибель», щоб виявити коло замовників і виконавців.

Під час звіту генерал-лейтенанту Кирилу Буданову командир «Спецпідрозділу Тимура» повідомив, що життя Капустіна збережено, а кошти, виділені Росією на ліквідацію, вилучені на посилення спецпідрозділів ГУР.

Буданов привітав Капустіна з «поверненням до життя», підкресливши успішність операції.

«Передусім, пане Денисе, вітаю Вас із поверненням до життя. Це завжди приємно. Я радий, що кошти, отримані за замовлення Вашої ліквідації, пішли на допомогу нашій боротьбі. Бажаю нам усім і Вам особисто успіхів», ― заявив керівник ГУР.

Під час відеозв’язку Капустін заявив про готовність повернутися на фронт, наголосивши, що його тимчасова відсутність не вплинула на якість виконання бойових завдань підрозділом.

Провал замаху на Капустіна матиме серйозні наслідки для російських генералів

Військовий експерт Іван Тимочко в етері «Канал 24» розповів, що провал ліквідації командира РДК Дениса Капустіна матиме серйозні наслідки для російського керівництва.

За його словами, українські спецслужби, маніпулюючи інформацією, підкинули противнику хибні дані про його смерть.

«Поки ми поширювали дезінформацію про нібито загибель Капустіна, російське керівництво отримувало «підтвердження», які їм цілеспрямовано підкидали. Цей провал не залишиться безкарним — відповідальність нестимуть посадовці рівня генералів», — підкреслив Тимочко.

На думку експерта, готовність Кремля витрачати колосальні суми на замовні вбивства та диверсії в тилу не забезпечує бажаного результату.

Водночас Тимочко зазначає, що провал чергової дорогої операції лише підкреслює неефективність російських спецслужб і системну кризу в їхньому управлінні.

Нагадаємо, ГУР спалило два російські винищувачі Су-30 під Липецьком. Спецоперацію реалізував рух опору, завдавши ворогові збитків на суму до 100 мільйонів доларів.

