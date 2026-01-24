Як і де оскаржити рішення ТЦК про придатність до призову

Рішення ТЦК можна оскаржити / © ТСН.ua

Від початку повномасштабної війни медичні огляди у військкоматах (ТЦК) стали щоденною реальністю для тисяч українців. Проте все частіше громадяни стикаються з ситуацією, коли військово-лікарська комісія (ВЛК) визнає їх придатними до служби, попри наявність серйозних проблем зі здоров’ям.

Військовозобов’язаний громадянин, якого неправомірно визнали у ТЦК придатним до військової служби, має право оскаржити це рішення.

Юристи пояснили, куди подавати скаргу і скільки часу на це відводить закон.

Оскаржувати таке рішення, радять юристи, треба у регіональній військово-лікарській комісії.

Як оскаржити рішення про мобілізацію через ТЦК

Подати письмову заяву до відповідного ТЦК із вимогою переглянути рішення

Додати до заяви документи, що підтверджують підстави для відстрочки (медичні довідки, документи про догляд за особою з інвалідністю, документи про навчання тощо)

ТЦК та СП мають дати особі письмову відповідь. Трапляються випадки, коли ТЦК дійсно скасовують помилкові рішення. Проте, частіше справу доводиться вирішувати в суді

Якщо ТЦК не скасував рішення, його можна оскаржити в суді протягом 6 місяців від моменту отримання

Громадянин має зробити наступне:

Подати адміністративний позов до окружного адміністративного суду (за місцем розташування ТЦК)

У позові вказати, які саме норми було порушено

Додати докази (витяг з реєстру військовозобов’язаних, медичні довідки, документи про сімейний стан тощо)

