- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1558
- Час на прочитання
- 2 хв
Як інсценували вбивство командира РДК Капустіна: ГУР показало відео
Оприлюднене відео демонструє, як за допомогою двох БпЛА розвідники створили бездоганну ілюзію смерті Дениса Капустіна.
Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило кадри унікальної спецоперації, під час якої було інсценовано ліквідацію командира РДК Дениса Капустіна з позивним White Rex. Російські спецслужби не лише повірили у фейкову смерть, а й виплатили українським розвідникам чималу суму.
Про це ГУР повідомило у своєму телеграм-каналі.
Для збереження життя Капустіна та викриття ворожої агентурної мережі, воєнні розвідники провели складну багатоетапну спецоперацію. В її межах було інсценовано загибель командира РДК.
Аби підтримати легенду, фахівці створили відео роботи двох ударних безпілотників. Перший дрон влетів у мікроавтобус, де перебував Капустін. А другий БпЛА зняв на відео «наслідки удару» — охоплену вогнем автівку.
«Замовники злочину у російських спецслужбах у надане відео повірили та оплатили українським розвідникам „замовлення“ — пів мільйона доларів, які суттєво посилять бойові спроможності спецпризначенців ГУР», — зазначили у розвідці.
Нагадаємо, 27 грудня 2025 року в РДК заявили про загибель Капустіна під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку внаслідок удару FPV-дрона.
Вже 1 січня 2026 року стало відомо, що командир РДК живий. Насправді ГУР реалізувало багатоетапну спецоперацію, інсценувавши вбивство Капустіна. Російські спецслужби, впевнені в успішній ліквідації, виплатили українській стороні 500 тис. дол. Окрім отримання коштів, розвідникам вдалося викрити мережу замовників та виконавців у РФ, а сам Капустін після «повернення до життя» офіційно відрапортував про готовність до нових бойових завдань.