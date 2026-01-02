Як інсценували вбивство командира РДК Капустіна: ГУР показало відео

Момент фейкового влучання дрона в мікроавтобус із Денисом Капустіним / © скриншот з відео

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило кадри унікальної спецоперації, під час якої було інсценовано ліквідацію командира РДК Дениса Капустіна з позивним White Rex. Російські спецслужби не лише повірили у фейкову смерть, а й виплатили українським розвідникам чималу суму.

Про це ГУР повідомило у своєму телеграм-каналі.

Для збереження життя Капустіна та викриття ворожої агентурної мережі, воєнні розвідники провели складну багатоетапну спецоперацію. В її межах було інсценовано загибель командира РДК.

Аби підтримати легенду, фахівці створили відео роботи двох ударних безпілотників. Перший дрон влетів у мікроавтобус, де перебував Капустін. А другий БпЛА зняв на відео «наслідки удару» — охоплену вогнем автівку.

«Замовники злочину у російських спецслужбах у надане відео повірили та оплатили українським розвідникам „замовлення“ — пів мільйона доларів, які суттєво посилять бойові спроможності спецпризначенців ГУР», — зазначили у розвідці.

Нагадаємо, 27 грудня 2025 року в РДК заявили про загибель Капустіна під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку внаслідок удару FPV-дрона.

Вже 1 січня 2026 року стало відомо, що командир РДК живий. Насправді ГУР реалізувало багатоетапну спецоперацію, інсценувавши вбивство Капустіна. Російські спецслужби, впевнені в успішній ліквідації, виплатили українській стороні 500 тис. дол. Окрім отримання коштів, розвідникам вдалося викрити мережу замовників та виконавців у РФ, а сам Капустін після «повернення до життя» офіційно відрапортував про готовність до нових бойових завдань.