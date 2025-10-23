Іспанська школа без сорому та стресу: українка розповіла, як там навчають дітей

Школа / © ONET

Українка Ірина, яка разом із сином переїхала до Іспанії, розповіла про суттєві відмінності між українською та іспанською системами освіти. Зокрема, вона звернула увагу на те, що в Іспанії до можливості залишити дитину на другий рік ставляться спокійно.

Про це вона розповіла у своєму блозі в ТікТок.

«Краще дитина засвоїть знання та почуватиметься впевнено», — поділилася Ірина, чия дитина цьогоріч пішла до першого класу.

Ключові відмінності іспанської системи

Обов’язкова освіта з 6 років. За словами українки, навіть якщо дитина продовжує навчатися онлайн в українській школі, її обов’язково треба записати до місцевого навчального закладу. В іншому випадку можуть виникнути проблеми з поліцією та соціальними службами.

Типи шкіл та форма. В Іспанії існують державні, напівприватні та приватні школи. У приватних та напівприватних закладах учні носять обов’язкову форму, вартість комплекту якої може сягати 100–300 євро. У державних школах форма відсутня.

Дошкільна освіта. Дітей можна віддавати в ясла з 4 місяців, а більшість відвідує садок при школі до 6 років, хоча це необов’язково. Початкова освіта триває з 6 до 12 років.

