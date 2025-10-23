- Дата публікації
Іспанська школа без сорому та стресу: українка розповіла, як там навчають дітей
Українка в Іспанії розповіла про систему освіти закордоном, яка кардинально відрізняється від української.
Українка Ірина, яка разом із сином переїхала до Іспанії, розповіла про суттєві відмінності між українською та іспанською системами освіти. Зокрема, вона звернула увагу на те, що в Іспанії до можливості залишити дитину на другий рік ставляться спокійно.
Про це вона розповіла у своєму блозі в ТікТок.
«Краще дитина засвоїть знання та почуватиметься впевнено», — поділилася Ірина, чия дитина цьогоріч пішла до першого класу.
Ключові відмінності іспанської системи
Обов’язкова освіта з 6 років. За словами українки, навіть якщо дитина продовжує навчатися онлайн в українській школі, її обов’язково треба записати до місцевого навчального закладу. В іншому випадку можуть виникнути проблеми з поліцією та соціальними службами.
Типи шкіл та форма. В Іспанії існують державні, напівприватні та приватні школи. У приватних та напівприватних закладах учні носять обов’язкову форму, вартість комплекту якої може сягати 100–300 євро. У державних школах форма відсутня.
Дошкільна освіта. Дітей можна віддавати в ясла з 4 місяців, а більшість відвідує садок при школі до 6 років, хоча це необов’язково. Початкова освіта триває з 6 до 12 років.
