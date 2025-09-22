Сміття, захмарні ціни на оренду та нехтування тривогою: як хасиди святкують в Умані (відео)

Хасиди / © Getty Images

Щороку місто Умань на Черкащині перетворюється на осередок паломництва, приймаючи десятки тисяч хасидів, які прибувають, аби відвідати могилу свого духовного лідера, цадика Нахмана.

Втім, присутність іноземних паломників щоразу викликає занепокоєння серед місцевих, адже, крім глибокої віри, вони приносять із собою низку комунальних труднощів та ігнорують місцеві правила.

Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Хто такі хасиди та для чого вони їдуть до Умані

Слово «хасид» означає «благочестивий послідовник». Це людина, яка належить до хасидизму — містично-філософського релігійного руху в юдаїзмі.

Рух заснував у першій половині XVIII століття в Україні (на Поділлі) Баал Шем Тов, який походив із села Окопи на Тернопільщині. Основа хасидської духовності — це заглиблення в кабалу.

Для хасидів найважливіша щира віра в повсякденності, зв’язок з духовним лідером (ребе) та емоційна, натхненна молитва, яка, на їхню думку, може впливати на світ. Сучасний хасидизм консервативний і замкнутий.

Хасиди в Умані

Правнук засновника хасидизму цадик Нахман заповів поховати себе в Умані, пов’язуючи це з трагедією євреїв під час Коліївщини.

Після його смерті в 1810 році виникла традиція щорічного паломництва хасидів на його могилу саме на Рош га-Шана (юдейський Новий рік). Вони переконані, що це гарантує щасливий рік і дозволяє встановити особливий зв’язок з Богом.

Тисячі паломників в Умані святкують Рош га-Шана

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у етері телемарафону повідомив, що станом на 22 вересня для святкування Рош га-Шана приїхало понад 35 тисяч хасидів.

Демченко зазначив, що паломники прибувають до України вже кілька тижнів поспіль, а основна їхня кількість їхня кількість в’їхала протягом останніх п’яти днів.

Тим часом опівдні 22 вересня, біля меморіалу раббі Нахмана в Умані, відбулася масова молитва Тікун а-Клалі за участі понад 10 тисяч хасидів, які також молилися за мир в Україні.

Дата публікації 14:42, 22.09.25 Кількість переглядів 52 Святкування Рош га-Шана в Умані зняли на відео

Святкування Рош га-Шана триватиме до 24 вересня і в Умані очікують рекордної кількості паломників. Передбачається, що цьогоріч для святкування Нового року до міста прибуде понад 50 тисяч хасидів.

Умань знову перетворилась на центр святкувань - тисячі хасидів вже заполонили місто!

Хасиди нехтують правилами безпеки

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у коментарі Суспільному розповів, що не всі хасиди реагують на повітряну тривогу.

«Враховуючи торішній досвід, у нас є проблеми з дотриманням ними комендантської години, і реагуванням на повітряні тривоги. Коли така тривога лунає, не всі вони реагують. Прочани мотивуються тим, що в них в Ізраїлі теж постійна війна. І вони до всього готові». — сказав Табурець.

Водночас місцеві ЗМІ повідомляють, що попри всі застереження, хасиди під час повітряних тривог не йдуть в укриття, залишаючись молитися на вулицях.

Як розповідають жителі Умані, паломники просять у Бога, щоб російські ракети повернулися проти РФ.

Своєю чергою через прибуття паломників до Умані, правоохоронці запровадили посилені заходи безпеки. На час святкування Рош га-Шана заборонено реалізацію алкоголю та піротехніки. До охорони порядку залучили усі доступні підрозділи.

Водії рейсових автобусів скаржаться на уманських гостей

Після поїздок із хасидами, перевізники почали скаржитися на бруд та сміття у своїх транспортних засобах.

В соцмережах ширяться відео з автобуса, яким перевозили хасидів до Умані на святкування Рош га-Шана. Водії скаржилися, що паломники залишали багато сміття у салоні, на сидіннях і підлозі. Практично все було в бруді після них.

Під час святкування єврейського Нового року хасиди засмічують Умань

«Ну це один мусор. Дуже брудно: пляшки, виноград, пиво… Так їздити важко», — зазначив один із перевізників у коментарі для Новини.LIVE.

Чоловік наголосив, що такий випадок не перший, адже подібна ситуація спостерігається з року в рік. Також, за його словами, прибирання щороку стає дедалі складнішим.

Уманські комунальники шість разів на день вивозять сміття після хасидів

Щоб підтримати чистоту під час масового паломництва хасидів, комунальні служби Умані вивозять сміття з вулиць шість разів на день, передає видання Новини.LIVE.

«Сьогодні ви можете бачити чисті вулиці, бо комунальні служби вивозять сміття по шість разів на добу. Прибираються ті райони, які найбільш навантажені», — заявив він.

За словами заступника мера Олега Ганіча, місто попередньо підготувало інфраструктуру, тому проблем з водопостачанням чи прибиранням не виникає.

Водночас під час паломництва хасидів, у місті встановили безоплатні біотуалети.

Окрім того, в зоні прощі для хасидів встановили додаткові сміттєві баки, повідомляє Об’єднана єврейська община України.

В Умані встановили додаткові сміттєві баки / фото із соцмереж

Вартість оренди житла в Умані зросла через наплив прочан

У 2025 році наплив паломників до Умані спровокував різке зростання цін на оренду житла, повідомляє Новини.LIVE.

Через шалений попит вартість кімнат зросла до 50-200 євро за добу, а будинків — до 3000 євро за два дні. Найвищі ціни зафіксовані поблизу місць паломництва.

Водночас у соцмережах користувачі зазначають, що оренда житла зросла не лише через прагнення містян заробити, а й через те, що квартиру після гостей-хасидів дуже тяжко прибрати.

Скриншот із соцмереж

«Моя власниця квартири, яку я знімала на цій вулиці виганяла нас усіх у вересні, аби заселити на наші місця паломників. Але після їх виселення, квартиру дешевше було просто покинути назавжди, аніж відремонтувати. Вони не просто за*ирали її усю (в буквальному сенсі, гі*но на матрацах, на кухні, де завгодно), вони її майже спалювали усю. На кухні розпалювали вогонь, вся стеля та стіни були закопчені. Перевертали усе догори верхи. І це не один рік так, це було регулярно і по усьому районі. Люди беруть таку плату за житло, бо потім їм приходиться робити капремонт», — написала користувачка Mila.Alien у соцмережі Х.

Раніше хасиди, які приїхали до Умані, висловилися про війну в Україні.

