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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
393
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1 хв

Як користуватися кондиціонером, щоб він охолоджував і не з’їдав бюджет

Компанія ДТЕК закликає українців уважно ставитися до використання кондиціонерів у спекотний період.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Кондиционер

Кондиционер / © Credits

В умовах спекотного літа українці масово вмикають кондиціонери, що значно підвищує навантаження на енергосистему. У компанії ДТЕК закликають використовувати охолоджувальну техніку з розумом — не лише заради власного бюджету, а й для енергетичної стабільності країни.

Про це повідомили у ДТЕК.

Зокрема, фахівці радять не знижувати температуру кондиціонера нижче 24°C. Встановлення температури нижче 22°C є особливо неефективним: кожен градус нижче цієї позначки може додати до 8% до рахунку за електроенергію.

Ще одна поширена помилка — брудні фільтри кондиціонера. Якщо їх не чистити хоча б раз на місяць, техніка починає працювати гірше, споживати більше енергії і може навіть перегрітися. Також експерти радять хоча б раз на рік викликати майстра, щоб перевірити стан системи.

Додатково в ДТЕК радять використовувати прості способи зниження температури в приміщенні: закривати штори або встановлювати спеціальну плівку на вікна, яка зменшує проникнення сонячного тепла. Це дозволяє зменшити навантаження на кондиціонер і знизити споживання електроенергії.

У компанії наголошують: влітку споживання в енергосистемі традиційно зростає, тож ощадне використання електроприладів — це не лише про зменшення особистих витрат, а й про стабільність постачання світла для всіх українців.

Нагадаємо, раніше ми писали лайфгак від британського інженера який розповідав, як охолодити житло у спеку.

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