Як Крим добиває Путіна: The Washington Post розповіло про паніку туристів та порожні пляжі

Крим / © Pixabay

Реклама

Головна «перлина» російського диктатора перетворилася на пастку: ЗСУ влаштували півострову тотальну логістичну блокаду. Крим, який Володимир Путін вважав своїм головним історичним здобутком та ключовим військовим хабом, дедалі сильніше б’є по амбіціях Кремля. Потужна далекобійна кампанія українських безпілотників ізолює півострів, паралізує забезпечення російських військ та знищує економіку регіону.

Про те, як Крим буквально добиває Путіна та його бачення «великої імперії», йдеться у великому матеріалі The Washington Post.

Паливний армагеддон та порожні пляжі у розпал сезону

Цього літа поїздка російських туристів до Криму більше нагадує виїзд у зону бойових дій. Москвичі змушені пакувати каністри з бензином та запасатися їжею ще вдома. Через регулярні удари ЗСУ по нафтопереробних заводах і сховищах на півострові спалахнула каскадна паливна криза: окупаційна адміністрація припинила видачу пального навіть за талонами, а місцеві жителі стоять у чергах на заправках по 8 годин.

Реклама

Ситуація наближається до гуманітарного тупика:

Севастополь у темряві: у місті спорожніли АЗС, а вуличне освітлення вимикають для економії енергії.

Дефіцит води та світла: мешканців закликають не вмикати кондиціонери попри спеку в 27°C (80°F), скасовано частину поїздів.

Евакуація «Артеку»: легендарний дитячий табір, який Путін використовував для пропаганди, скасував зміни та терміново вивіз дітей.

Як наслідок, кількість бронювань готелів у порівнянні з травнем рухнула на 50%, а пляжі Криму стоять абсолютно порожніми. Російські воєнкори вже б’ють на сполох та вимагають від влади негайно заборонити росіянам їхати на півострів, щоб не довелося екстрено евакуювати 2 мільйони застряглих «пляжників». «Їхати в Крим зараз небезпечно! Ми бачимо це з ударів по поїздах, автобусах і авто», — цитує видання місцевих блогерів.

«Траса смерті» замість сухопутного коридору

Коли у 2022 році українці підірвали Керченський міст, залізничне постачання палива ним було назавжди заборонене. Тоді Путін почав повномасштабну війну, щоб пробити «сухопутний міст» через Маріуполь та Мелітополь (трасу Р-280). Проте українські технологічні прориви помножили ці плани на нуль.

Завдяки вітчизняним дронам, що працюють через Starlink, та американським БПЛА Hornet зі штучним інтелектом, ЗСУ влаштували окупантам справжній «логістичний локдаун». Десятки тисяч безпілотників контролюють зону вглиб на 300 кілометрів від лінії фронту. Російські військові дали трасі Р-280 нову назву — «шосе смерті», оскільки українські дрони методично спалюють там усі бензовози та вантажівки постачання.

Реклама

Перетворення на острів

Наприкінці травня українська армія заблокувала три ключові переправи між материком та Кримом — Чонгар, Генічеськ та Армянськ (Чонгар у червні атакували щонайменше тричі). Останнім ударом стало ураження трьох із п’яти автомобільних поромів у Керченській протоці, через що на переправі вмить застрягли сотні машин. Крім того, підірвано залізничний міст на лінії Керч-Джанкой, що паралізувало підвезення важкої техніки армії РФ.

«Найближчим часом Крим перетвориться на острів. І це може мати дуже несподівані наслідки для росіян», — заявив міністр оборони України Михайло Федоров.

Президент України Володимир Зеленський також підтвердив, що безпечних доріг для окупантів на півдні більше немає: «Це ще один доказ того, що спокійних часів для окупанта на нашій землі не буде. Це відображається і в дефіциті — насамперед паливному в Криму».

Позбавлений стабільного сполучення, Крим із головного військового плацдарму Путіна стає його найбільшим кошмаром. Коли логістична петля ЗСУ затягнеться остаточно, угруповання РФ на південному фронті залишиться без снарядів та пального, що означатиме крах усієї оборони загарбників.

Реклама

Україна «відрізає» Крим від росіян — останні новини

Зазначимо, Сили оборони України знищили залізничний міст через Північнокримський канал. Він був ключовою ланкою для логістики російської армії.

Нагадаємо, дрони ГУР на Запорізькому напрямку «скасували» маршрути постачання РФ до Криму.

Дата публікації 11:14, 23.06.26 Кількість переглядів 16 Доправлення на Запорізькому напрямку скасовується: мінус ворожі вантажівки на фронті

Оператори безпілотників ДАД (дистанційно керованих авіаційних дронів — ред.) продемонстрували ефектне відео знищення російських вантажівок постачання, які намагалися пересуватися так званим сухопутним коридором до окупованого Криму через Запорізьку область.

Новини партнерів