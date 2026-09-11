Як легально ввезти новий iPhone до України: митні правила та ліміти

iPhone Duo / © Associated Press

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Після презентації нових смартфонів iPhone Держмитслужба нагадала правила ввезення техніки до України. До особистих речей можна віднести не більше двох мобільних телефонів. У разі ввезення додаткових товарів діє безмитний ліміт на суму до 500 євро та вагою до 50 кг за умови перетину кордону не частіше одного разу на добу.

Про це йдеться на сайті Державної митної служби України.

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Порядок ввезення техніки на митну територію України визначається законодавством. Воно встановлює, які пристрої можуть вважатися особистими речами, а які прирівнюються до товарів комерційного призначення.

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До категорії особистих речей відносяться предмети, які людина використовує для власних потреб під час подорожі. Зокрема, йдеться про:

мобільні телефони (не більше 2 штук),

ноутбуки та планшети (не більше 2 штук),

флеш-карти (не більше 3 штук),

периферійне обладнання,

інші речі, що не мають комерційного характеру.

Ліміти безмитного ввезення товарів до України

Якщо ж людина перевозить через кордон не лише особисті речі, а й товари, придбані за межами України, необхідно враховувати встановлені ліміти їхнього «безмитного» ввезення. Під час перетину кордону одна людина може ввезти товари загальною вартістю до 500 євро та вагою до 50 кг.

Зазначені правила застосовуються за умови, що людина перетинає кордон для в’їзду до України не частіше одного разу на добу. Якщо ж такі перетини відбуваються частіше, товари в межах установлених лімітів необхідно письмово декларувати та сплачувати з них відповідні податки.

Якщо товар перевищує допустимі показники за вартістю або вагою, частину понад установлену норму потрібно задекларувати та сплатити необхідні митні платежі.

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У Держмитслужбі також нагадали, що під час проходження митного контролю слід обрати «зелений» або «червоний» коридор. «Зелений» коридор призначений для тих, хто переміщує товари в межах установлених норм і не має речей, які підлягають обов’язковому декларуванню.

«Не варто відправляти смартфон в Україну у посилці, задекларувавши як сувенір. Пам’ятайте: така спроба вважається порушенням митних правил. Міжнародні відправлення проходять сканування сучасними технічними засобами митного контролю, що дозволяє виявити невідповідність задекларованого вмісту фактичному», — наголосили у Держмитслужбі.

Нагадаємо, 9 вересня Apple представила флагманські смартфони iPhone 18 Pro, 18 Pro Max та перший складаний iPhone Duo за ціною від 1199 до 1999 дол. Стандартні моделі та iPhone Air компанія перенесла на весну 2027 року. Продажі новинок стартують 18 вересня.

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