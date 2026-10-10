У жовтні українці традиційно перейдуть на так званий зимовий час / © pexels.com

Реклама

У ніч проти 25 жовтня Україна знову переведе годинники — на годину назад. Здавалося б, дрібниця, але навіть такий нібито безпечний ритуал не минає для організму безслідно.

Про це пише egeszsegkalauz.

Реклама

Як підготуватися до переходу на зимовий час

Почати підготовку варто за кілька днів до переведення годинника, щоб організм плавно адаптувався до нового ритму:

Реклама

Збільшити тривалість сну на 10–15 хвилин. Впродовж тижня перед переходом намагайтеся лягати спати трохи раніше, поступово подовжуючи відпочинок. Водночас стабільний режим дня сприяє кращому самопочуттю та зниженню рівня стресу.

Виходьте на вулицю одразу після пробудження або відкривайте штори якомога ширше.

Мінус кава/чай після обіду. Кофеїн і гаджети перед сном посилюють безсоння, яке після переведення часу стає ще поширенішим. Замініть чорний або зелений чай на трав’яні збори.

Не пропускайте сніданок. Ранковий прийом їжі допомагає синхронізувати внутрішній метаболічний ритм.

Людям із серцевими захворюваннями варто ретельніше контролювати тиск і, за потреби, проконсультуватися з лікарем щодо дозування ліків.

Довідка:

Запровадження літнього та зимового часу є загальноприйнятою міжнародною практикою. Зокрема, у ЄС годинники також переводять у кінці березня та наприкінці жовтня (зимовий час). Це роблять відповідно до біологічного часу та заради економії електроенергії.

Зміна часу в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня — на зимовий час.

У Верховній Раді намагалися скасувати переведення годинників, але депутати не підтримали в цілому відповідний законопроєкт.

Реклама

Новини партнерів