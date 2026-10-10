ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2041
Час на прочитання
2 хв

Як легко пережити переведення годинників на зимовий час — поради

Переведення годинників впливає на те, як ми можемо прокинутися, зібратися, сконцентруватися, приймати зважені й миттєві рішення.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
У жовтні українці традиційно перейдуть на так званий зимовий час

У жовтні українці традиційно перейдуть на так званий зимовий час / © pexels.com

У ніч проти 25 жовтня Україна знову переведе годинники — на годину назад. Здавалося б, дрібниця, але навіть такий нібито безпечний ритуал не минає для організму безслідно.

Про це пише egeszsegkalauz.

Як підготуватися до переходу на зимовий час

Почати підготовку варто за кілька днів до переведення годинника, щоб організм плавно адаптувався до нового ритму:

  • Збільшити тривалість сну на 10–15 хвилин. Впродовж тижня перед переходом намагайтеся лягати спати трохи раніше, поступово подовжуючи відпочинок. Водночас стабільний режим дня сприяє кращому самопочуттю та зниженню рівня стресу.

  • Виходьте на вулицю одразу після пробудження або відкривайте штори якомога ширше.

  • Мінус кава/чай після обіду. Кофеїн і гаджети перед сном посилюють безсоння, яке після переведення часу стає ще поширенішим. Замініть чорний або зелений чай на трав’яні збори.

  • Не пропускайте сніданок. Ранковий прийом їжі допомагає синхронізувати внутрішній метаболічний ритм.

  • Людям із серцевими захворюваннями варто ретельніше контролювати тиск і, за потреби, проконсультуватися з лікарем щодо дозування ліків.

Довідка:

Запровадження літнього та зимового часу є загальноприйнятою міжнародною практикою. Зокрема, у ЄС годинники також переводять у кінці березня та наприкінці жовтня (зимовий час). Це роблять відповідно до біологічного часу та заради економії електроенергії.

Зміна часу в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня — на зимовий час.

У Верховній Раді намагалися скасувати переведення годинників, але депутати не підтримали в цілому відповідний законопроєкт.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie