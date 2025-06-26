ТСН у соціальних мережах

Як люди миються у Донецьку після приходу Росії: з’явилося шокувальне відео

Вода з кранів у Донецьку тече зелена, із запахом каналізації, і щоб помитися, у воду необхідно додати спеціальні таблетки, лимонну кислоту та прокип’ятити її.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Брудна вода у Донецьку

Брудна вода у Донецьку / © ТСН.ua

Журналіст і блогер Денис Казанський оприлюднив шокувальне відео, як люди миються у Донецьку після приходу Росії.

Про це блогер написав у Telegram.

«Так миються у Донецьку після приходу Росії. Оскільки вода з крану тече зелена, із запахом каналізації, у воду необхідно додати таблеткита лимонну кислоту. Потім воду треба нагріти в каструлях, і тоді вже можна використовувати занурювальний туристичний душ із насосом», — йдеться у коментарі до відео.

Тобто без спеціальних таблеток «Аквабриз», лимонної кислоти і кип’ятіння, вода не годится навіть для миття.

«Як добре стало, не те що за України», — резюмує з іронією журналіст.

Нагадаємо, у Донецьку комунальників змушують щодня звітувати в «військову комендатуру» — це ще більше паралізує постійно потрібні місту ремонти.

