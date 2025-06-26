- Дата публікації
Як люди миються у Донецьку після приходу Росії: з’явилося шокувальне відео
Вода з кранів у Донецьку тече зелена, із запахом каналізації, і щоб помитися, у воду необхідно додати спеціальні таблетки, лимонну кислоту та прокип’ятити її.
Журналіст і блогер Денис Казанський оприлюднив шокувальне відео, як люди миються у Донецьку після приходу Росії.
Про це блогер написав у Telegram.
«Так миються у Донецьку після приходу Росії. Оскільки вода з крану тече зелена, із запахом каналізації, у воду необхідно додати таблеткита лимонну кислоту. Потім воду треба нагріти в каструлях, і тоді вже можна використовувати занурювальний туристичний душ із насосом», — йдеться у коментарі до відео.
Тобто без спеціальних таблеток «Аквабриз», лимонної кислоти і кип’ятіння, вода не годится навіть для миття.
«Як добре стало, не те що за України», — резюмує з іронією журналіст.
Нагадаємо, у Донецьку комунальників змушують щодня звітувати в «військову комендатуру» — це ще більше паралізує постійно потрібні місту ремонти.