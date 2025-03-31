Як мають відбуватися вибори після завершення воєнного стану: голова ЦВК пояснив алгоритм

Вибори в Україні / © УНІАН

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На тлі міжнародних переговорів за участі США, України та Росії питання виборів знову виходить на перший план. Організація виборів після війни потребує значного часу та ресурсів. Однією з головних проблем є оновлення виборчого реєстру. Через масове переміщення громадян, окупацію територій та зруйновану інфраструктуру багато виборців можуть залишитися без можливості реалізувати своє право голосу.

Чинне законодавство передбачає алгоритми того, як мають відбуватися вибори після завершення воєнного стану. Але через вплив повномасштабної війни Україна потребує коригування тих процедур. Зараз, здається, є такий консенсус у суспільстві й серед політиків, що для підготовки виборів після завершення воєнного стану треба більший період часу, ніж той, який визначено законодавством.

Про це заявив голова ЦВК Олег Діденко в інтерв’ю «Українській правді».

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Відповідаючи на запитання, скільки плюс-мінус часу треба для того, щоб підготуватися до початку виборчої кампанії, Діденко зазначив, що ніколи не називає конкретну дату: чим більше часу буде, тим краще можна організувати виборчий процес.

«В яких умовах ми опинилися? У нас є деокуповані території чи немає? У нас є оновлене виборче законодавство, яке визначає особливості проведення повоєнних виборів? Які саме процедури там закладені? Чи такого закону взагалі немає? Про які вибори ми говоримо: президентські, парламентські, місцеві, всі одразу? У нас є фінансування підготовчих процедур? Що у нас з безпекою, що у нас із інфраструктурою виборчою? Що у нас із голосуванням за кордоном? Я ніколи не називаю конкретну дату: чим більше часу буде, тим краще можна організувати виборчий процес, чим менше часу — тим, відповідно, гірше», — пояснив він.

Нагадаємо, що вибори в Україні мали відбутися у березні 2024 року, проте їхнє проведення під час воєнного стану заборонено Конституцією.

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