Обстріл України / © ТСН

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Попри загрозу нових блекаутів і руйнувань, українці залишаються непримиренними до поступок агресору.

Такі настрої зафіксовані в нещодавньому соцопитуванні 2025 року, про яке розповів директор Соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович в інтерв’ю РБК-Україна.

Попри загострення ситуації на фронті та нові загрози для мирного населення, підтримка ідеї капітуляції чи прийняття умов Кремля залишається на стабільно низькому рівні.

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«Цей відсоток як становив близько 1%, так і становить», — зазначив Антипович.

Соціолог підкреслив, що згуртованість суспільства в умовах небезпеки не зникає з часом, навіть після важкого досвіду минулих років.

«Ми що, не жили в бомбосховищах?.. Ми все це пройшли. Це хоч на йоту збільшило відсоток відповідей в соціології про те, що треба здатися, виконати всі вимоги Росії? Ні», — додав він.

За його словами, навіть нові удари ворога не деморалізують людей, а навпаки — посилюють рішучість.

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«Чим більша загроза — тим більше вона єднає», — підсумував Антипович.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що наразі все менше українців вважають, що країна рухається у правильному напрямку.