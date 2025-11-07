- Дата публікації
Як MAUDAU готується до Чорної п'ятниці 2025: магічна пророкуля та знижковидіння Новини компаній
Чорна п'ятниця 2025 вже не за горами — 28 листопада стартує найочікуваніший розпродаж року. Але задовго до цієї дати онлайн-маркет повсякденних штук MAUDAU розпочинає багатоетапну підготовку, яка охоплює все — від переговорів із постачальниками до креативної гейміфікації з передбаченнями майбутнього.
Чорна п'ятниця 2025 — це не просто один день розпродажу. Це цілий сезон, коли онлайн-ритейл працює на максимальних обертах, пропонуючи одні з найнижчих цін та найбільших знижок у році. Тому підготовка в MAUDAU стартує за кілька місяців і охоплює кілька ключових напрямків.
Робота з постачальниками та формування товарної пропозиції
Перший і ключовий етап — переговори з постачальниками для отримання найкращих цін на період Чорної п’ятниці.
Команда MAUDAU відбирає “героїв розпродажу” — товари-магніти, що привертають увагу та генерують трафік. Їх розміщують на головній сторінці, у тематичних добірках і позначають бейджами зі знижками, щоб покупці швидко знаходили найвигідніші пропозиції.
Креативна концепція 2025: передбачення та легка езотерика
Підготовка креативної концепції до Чорної п’ятниці починається за кілька місяців, адже створення кампанії потребує часу.
Цьогоріч MAUDAU обрала тему передбачень та легкої езотерики — актуальну у період невизначеності, коли люди хочуть знати своє майбутнє. Ідея “передбачення шалених знижок” проходить через усі канали комунікації.
З 1 по 17 листопада на сайті MAUDAU діє гейміфікація зі збору контактів — інтерактивна гра з елементами передбачень, що передує основній розпродажі.
Як працюють знижковидіння
Головний герой гейміфікації — магічна пророкуля, що робить “знижковидіння” для кожного гостя сайту. Механіка проста:
Користувач заходить на сайт і бачить інтерактив з пророкулею.
Обирає одну з чотирьох “пророкуль”.
Отримує жартівливе передбачення про свій шопінг.
Разом із ним — промокод на додаткову знижку, яку можна використати одразу.
Нові користувачі залишають контакт для участі — це допомагає зібрати теплу базу перед розпродажем. Зареєстровані гравці можуть брати участь безпосередньо.
Залаштунки Чорної п’ятниці
Гейміфікація виконує одразу кілька завдань:
Збирає теплу базу контактів для email та Viber-розсилок перед Чорною п’ятницею
Підігріває інтерес до розпродажу через ігровий формат
Дає миттєву вигоду — промокоди діють ще до старту акції
Створює вірусний ефект, бо люди охоче діляться передбаченнями
Паралельно команда MAUDAU готує лендінги та підбирає товари зі знижками.
Зібрана база використовується для персоналізованих розсилок:
Учасники "пророкулі" — ексклюзивні пропозиції та нагадування про промокоди
Нові користувачі — вітальні листи з топ-знижками
Лояльні клієнти — бонуси та ранній доступ
Розсилки здійснюються через email і Viber із чіткою сегментацією аудиторії.
З 1 до 17 листопада на сайті MAUDAU працює магічна пророкуля зі знижковидіннями. Це час зібрати теплі контакти, розігріти аудиторію та дати можливість гостям отримати ранні знижки.
А 28 листопада, на саму Чорну п'ятницю, стартує головна розпродаж із найкращими цінами року. Акція триватиме до кінця листопада з хвилями нових пропозицій, категорійними добірками та ексклюзивними бандлами для учасників гейміфікації.