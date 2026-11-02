Як Меланія Трамп допомогла домовитися про місію в Олешках: деталі від Лубінця

Дмитро Лубінець / © скриншот з відео

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Залучення Меланії Трамп та її команди дозволило зрушити з мертвої точки процес перемовин щодо гуманітарної місії в окупованих Олешках і створити тристоронню переговорну групу.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час спеціальної пресконференції за підсумками місії.

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Як домовилися про місію в Олешках

За словами омбудсмана, щоденна співпраця з командою Меланії Трамп почалася після повернення першої групи дітей із Росії. Пізніше американська сторона попросила інформацію про Олешки та запропонувала створити тристоронню групу для перемовин.

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«Багато людей, які проявляли ініціативу, шукали хоч якийсь формат, як це можна вирішити. Але тільки коли долучилась Меланія Трамп, у нас почало виходити на якесь порозуміння, як це може статись», — зазначив Дмитро Лубінець.

Як розповів уповноважений, головним спірним питанням під час перемовин стало забезпечення та тривалий контроль режиму тиші на великій території. Коли переговорний процес потрапив у глухий кут, Лубінець запропонував власну присутність на місці подій.

«Я виходив з того і їм одразу пояснив, коли я там буду фізично і буде фізично омбудсмен РФ, і про це будуть точно всі знати, то режим тиші, так би мовити, більш якісно буде виконуватись», — розповів посадовець.

Також додав, що американська сторона підтримала цю ідею та запропонувала залучити своїх журналістів, які перебуватимуть на місці разом із місією.

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Лубінець зазначив, що другим складним завданням було вивезти людей на підконтрольну Україні територію без фільтрації. Ситуацію ускладнювало те, що чимало цивільних не мали документів, а літні люди та люди з інвалідністю потребували особливої допомоги.

Олешки — останні новини

Нагадаємо, українські сили успішно завершили безпрецедентну гуманітарну місію з порятунку цивільних із окупованих Олешків завдяки міжнародній координації та спільній роботі держструктур.

Раніше Дмитро Лубінець, перемир’я в Олешках російські війська використали для власних військових цілей. Поки тривала евакуація, росіяни завозили важку техніку, боєприпаси й особовий склад.

Попри це наразі сторони намагаються зберегти напрацьований механізм для регулярної допомоги населенню, що залишається в зоні гуманітарної катастрофи.

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