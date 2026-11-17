Міністр у справах ветеранів Віталій Кім / © Міністерство у справах ветеранів

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Міністр у справах ветеранів Віталій Кім опинився в епіцентрі публічного скандалу через інтерв’ю, в якому пов’язав повернення ветеранів із майбутнім сплеском злочинності. Ця заява викликала хвилю обурення серед військових, волонтерів та громадських діячів. Міністра звинуватили у стигматизації захисників і вимагають його відставки.

ТСН.ua зібрав реакцію українців у соцмережах на висловлювання Кіма під час інтерв’ю.

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Що Віталій Кім заявив про ветеранів

Кім в інтерв’ю «РБК-Україна» заявив, що після завершення війни в країні може зрости рівень злочинності та соціальної напруженості. Однією з причин він назвав можливі труднощі ветеранів із працевлаштуванням та забезпеченням належного рівня доходів.

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Кім зазначив, що подібні наслідки спостерігалися після завершення попередніх воєн.

«Це обов’язково буде. Це було після кожної війни. Люди з навичками, зі зменшеним почуттям ризику, завищеним почуттям справедливості, це точно так буде. Це не лише про кримінал, це про соціальне напруження, про революції тощо«, — висловився міністр.

Він додав, що наразі держава не працює щодо цього напрямку, щодо інформаційної політики, захисту майбутнього громадян і формування правильної думки у суспільстві.

Водночас Кім наголосив, що ветеранів не варто сприймати суспільству як потенційну загрозу: «Боятися не можна, люди переходять на інший бік інколи. Треба поважати, але щоб поважати, треба не боятися. У ветерана теж є вимоги до суспільства».

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Реакція Мережі на заяви Кіма про ветеранів

Висловлювання Кіма про українських військовослужбовців після завершення війни викликали критику з боку волонтерки Ірини Солошенко. Вона звернулася до очільника Мінветеранів із застереженням щодо його заяв.

«Шановний Міністре Ветеранів. Так не можна. Я вже не беруся оцінювати формулювання журналістки, куди мають повертатися українські військові, коли вони воюють в Україні за Україну. Може достатньо обертатися до війни минулого сторіччя? Це взагалі не та історія», — написала Солошенко на своїй Facebook-сторінці.

Волонтерка зазначила, що саме військові нині захищають Україну від російської агресії.

«І питання про готовність країни прийняти ветеранів — взагалі не стоїть. Не має стояти і ставитися», — наголосила вона.

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Критично висловилася про заяви Кіма і керівниця благодійного фонду Vesta Богдана Левицька. Вона назвала міністра «джерелом стигматизації ветеранів та ретрансляції російської пропаганди».

«Сама теза про неготовність держави до масового повернення військовослужбовців заслуговує на обговорення. Але в контексті відповідальності держави, а не потенційної небезпеки від ветеранів. Особливо небезпечно, що подібні наративи роками використовує російська пропаганда», — написала Левицька в Мережі.

Вона навела приклад російських медіа, які раніше поширювали подібні тези. Зокрема, 4 серпня 2021 року телеканал «Звезда», що належить Міноборони РФ, випустив сюжет про те, чому українські ветерани нібито стають терористами та злочинцями. А 16 листопада 2026 року російське видання ОСН процитувало Кіма, представивши його слова як свідчення нібито страху України перед поверненням військових та можливою революцією.

«Ця риторика створює для роспропаганди надзвичайно зручний матеріал. І це слова людини, яка мала б першою протидіяти стигматизації ветеранів», — звернула увагу керівниця Vesta.

За словами Левицької, некоректними були й запитання журналістки, оскільки в них були закладені стереотипи щодо ветеранів. Водночас, на її думку, Кім міг звернути увагу на некоректність такої постановки питання та не допустити подальшого поширення упереджень.

Окремо керівниця фонду розкритикувала висловлювання міністра щодо психологів та його пов’язування психологічної допомоги з маркетингом. Вона нагадала, що громадські організації, психологи та ветеранські спільноти роками працювали над подоланням стигми навколо звернення по психологічну допомогу. Левицька наголосила, що на тлі цієї роботи керівник профільного міністерства, покликаного забезпечувати доступність такої допомоги, «публічно висловлює недовіру до психологів».

«Не дивно, що це інтерв’ю відверто вкурвило значну частину ветеранської спільноти і обурення зараз несеться у всіх соцмережах. Ветерани змушені публічно заперечувати стереотипи, які підсилюються за участі керівника міністерства, створеного для захисту їхніх інтересів», — написала керівниця БФ.

На думку Левицької, подібні стереотипи можуть мати практичні наслідки. Зокрема, вони здатні впливати на готовність роботодавців наймати ветеранів, ставлення громад до них та можливість без страху осуду звертатися по допомогу.

Проблема, на її думку, виходить за межі комунікаційної стратегії Мінветеранів або роботи його пресслужби.

«Проблема безпосередньо в особистій риториці Віталія Кіма, яка продовжує відтворювати стереотипи навіть після призначення на посаду міністра у справах ветеранів. Ще кілька подібних заяв — і питання публічної недовіри до міністра цілком може перейти від окремих обурених реакцій до організованої вимоги його відставки«, — вважає Левицька.

Водночас керівниця Vesta погодилася, що масове повернення військовослужбовців після завершення війни стане одним із найсерйозніших викликів для України. Однак, за її словами, завдання держави полягає не в тому, щоб формувати страх перед ветеранами, а в підготовці до їхнього повернення громад, роботодавців та державних інституцій.

«Найнебезпечніше в цій історії не те, що суспільство може бути не готовим до повернення ветеранів. А те, що профільний міністр своєю комунікацією демонструє власну неготовність до відповідальності за це повернення«, — резюмувала керівниця Vesta.

Журналістка і телеведуча Марина Данилюк-Ярмолаєва звинуватила Кіма у відсутності розуміння та емпатії.

«Віталій Кім із новим інтервʼю — це десь так, як мʼясник на балеті. Пів року на посаді очільника мінвету — просто нуль розуміння та емпатії», — написала журналістка в Мережі.

Михайлова — за звільнення Кіма з Мінветеранів

Командирка медичної служби «Ульф» окремого 108-го батальйону «Вовки Да Вінчі» Аліна Михайлова також розкритикувала висловлювання Кіма щодо повернення військовослужбовців після завершення війни. Михайлова звернула увагу, що завдання очільника Мінветеранів полягає, зокрема, у захисті прав ветеранів, сприянні їхній реінтеграції до цивільного життя та протидії стигматизації. Водночас, за її словами, сам міністр заявляє, що після повернення військових зростання злочинності «точно буде».

«Ви серйозно?! Люди роками воюють за цю країну, втрачають здоров’я, побратимів, роки свого життя. А профільний міністр замість того, щоб формувати повагу й довіру до них, публічно озвучує прогнози, які лише підживлюють страхи та стереотипи», –обурилася командирка медслужби «Ульф».

Михайлова наголосила, що її обурює також визнання Кімом неготовності держави до повернення військовослужбовців.

«То хто бляха має забезпечувати цю готовність, якщо не ви та очолюване вами міністерство?!» — звернулася вона до очільника Мінветеранів.

На думку командирки медслужби «Ульф», саме держава має виконати свої зобов’язання перед ветеранами, а не вимагати від них виправдань за отриманий під час війни досвід.

Михайлова вважає, що ситуація виходить за межі одного невдалого висловлювання та стосується розуміння міністром власної відповідальності, посади й наслідків публічної риторики.

«На мою думку, Віталій Кім має бути звільнений із посади міністра у справах ветеранів. Бо людина, яка очолює це міністерство, повинна руйнувати стереотипи про ветеранів, а не допомагати їм укорінюватися», — пояснила командирка медслужби «Ульф».

Вона наголосила, що ветерани не становлять загрози для суспільства. А подібні заяви профільного міністра можуть негативно впливати на довіру між ветеранами, державою та суспільством.

Речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов прокоментував інтерв’ю Кіма та звернув увагу на формулювання, використане журналісткою під час розмови. На думку Трегубова, ключова проблема полягає у фразі про те, що після завершення війни до України повернеться велика кількість військовослужбовців.

«В УКРАЇНУ ПОВЕРНЕТЬСЯ. Себто, в її марічкосвіті зараз військові деінде. Окремо Україна, окремо вони. А потім вони сюди повернуться, і з ними — людьми інакшими, чужими, не звідси — треба буде щось робити», — написав речник УОС у Мережі.

Трегубов вважає, що таким підходом журналістський матеріал фактично поділив суспільство на «своїх» та «інших», протиставивши ветеранів людям без бойового досвіду. Він зазначив, що в такому сприйнятті ветерани постають як окрема група, яку нібито потрібно спеціально інтегрувати в суспільство через потенційну небезпеку чи відмінність.

Як звернув увагу речник Угруповання об’єднаних сил, водночас Кім в інтерв’ю зазначає, що ветерани та члени їхніх родин становлять приблизно третину населення країни. Однак одразу після цього, на думку Трегубова, знову виникає протиставлення щодо соціальних пільг, оскільки їх отримання нібито означатиме, що одна половина країни працюватиме на іншу.

«З цього, правда, випливає, що зараз пів країни воює за інші пів країни, але якраз це не прозвучало», — акцентував автор допису.

Він наголосив, що дискусію про ветеранів варто будувати не навколо їхньої відмінності від решти суспільства.

«Хрін з ними, з пільгами. Просто якщо ветеранів справді так дофіга, здається, час — і це буде справедливо — говорити про ветеранство як про нову норму. Де не «військові повернуться в Україну», а «українці повернуться до домівок». І не їх треба буде кудись вбудовувати, а всю країну треба розбудувати відповідно до того, що ті, хто пройшли війну — її невід’ємна частина», — пояснив Трегубов.

Ксенія Бучинська розкритикувала позицію Кіма, припустивши, що його висловлювання фактично зводяться до страху перед завершенням війни та поверненням військових до мирного життя.

«Правильно я зрозуміла пана Кіма? Він хоче сказати, що через усі умови, які створила війна, нам не варто її завершувати? Бо військові, повернувшись до мирного життя, можуть спричинити зростання злочинності, адже їх не буде куди інтегрувати через зруйновану економіку. І, зрештою, виходить, що вони просто не зможуть вижити без війни, бо настільки до неї звикли? Це справді така позиція держави — боятися не лише наслідків війни, а й самого її завершення?» — висловилась Бучинська у Facebook.

«Кім і Калашник були перспективними обличчями молодої команди на вибори», — написала водночас журналістка Леся Падалка.

Facebook-користувач Владислав Антонов саркастично розкритикував заяви Кіма. Він іронічно припустив, що влада може бути зацікавлена у продовженні війни.

«Україна не готова до того, щоб військові масово повернулися з фронту — міністр у справах ветеранів Віталій Кім. Також Кім сказав, що існує ризик зростання криміналу, соціальної напруги та навіть революції — „Так буває після кожної війни“. За його словами, в разі відкриття кордонів — піде масовий виїзд українців. Так що ще рочків 5 посидіть в норах по посадках. Бояться, що залишки рабів втечуть» — йдеться у дописі Антонова.

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