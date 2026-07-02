Як мобілізація або виїзд за кордон впливають на субсидію

Під час воєнного стану в Україні діє спеціальний порядок призначення житлових субсидій

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Під час воєнного стану перебування людини за кордоном понад 60 днів саме собою не є підставою для відмови у призначенні субсидії, однак може вплинути на розмір виплат.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Практика свідчить, що найбільше спорів виникає не через саме право на виплату, а через визначення складу домогосподарства, врахування доходів окремих членів сім’ї, підтвердження фактичного місця проживання та виконання заявником обов’язку повідомити орган соціального захисту або Пенсійний фонд України про зміну обставин. Саме ці питання дедалі частіше стають предметом адміністративних спорів.

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Які нормативні акти регулюють це питання

Порядок призначення державної підтримки залежить від конкретного виду виплати. Останніми роками держава поступово централізує адміністрування соціальних виплат, передаючи значну частину повноважень Пенсійному фонду України.

Одночасно Кабінет міністрів України регулярно оновлює порядок призначення окремих видів допомоги, що вимагає від отримувачів уважно стежити за змінами законодавства.

Як мобілізація впливає на переоформлення виплат

Сам собою факт мобілізації одного з членів сім’ї не означає автоматичного припинення права на соціальну допомогу чи житлову субсидію. Проте проходження військової служби може змінити окремі юридично значущі обставини, від яких залежить призначення державної підтримки.

Якщо саме мобілізована особа була заявником, законодавство зазвичай дозволяє звернення через представника або іншу уповноважену особу у випадках, передбачених відповідним порядком призначення конкретної виплати.

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Водночас сім’я повинна повідомити компетентний орган про обставини, які можуть вплинути на право на державну підтримку, якщо цього вимагають спеціальні нормативні акти.

У ПФУ уточнюють, якщо на момент призначення допомоги особа перебуває за межами України понад 60 днів, її не включають до складу домогосподарства. Відповідно, на таку людину не нараховуються соціальні нормативи і розмір субсидії для неї становить 0 гривень. Також її доходи не враховуються під час розрахунку.

Субсидію залишать

Інша ситуація, коли частина сім’ї живе в Україні. У такому разі домогосподарство зберігає право на субсидію, але її розмір розраховується лише на тих осіб, які фактично проживають у житлі. Ті, хто перебуває за кордоном понад 60 днів, у розрахунок не включаються.

Таким чином, сам факт виїзду за кордон не позбавляє права на субсидію, однак суттєво впливає на її розмір і порядок нарахування.

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Раніше повідомлялося, що правила надання житлових субсидій в Україні стануть суворішими, і частина громадян може втратити державну допомогу на оплату комунальних послуг.

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