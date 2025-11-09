Як мобілізованих готують перед відправленням на фронт — інструктор 157-ї бригади розповів

Мобілізація в Україні / © ТСН

Багато українців вважають, що новобранців одразу після мобілізації відправляють на фронт. Насправді це міф.

Старший сержант, інструктор 157-ї окремої механізованої бригади Ігор Сидорець розповів про це у коментарі OBOZ.UA.

Він пояснив, як відбувається процес підготовки та відправки військових.

Багаторівнева підготовка перед фронтом

За словами Сидорця, у ЗСУ зараз діє система багатоетапної підготовки для рядового та сержантського складу.

«Після проходження ТЦК людина спершу потрапляє до навчального центру. Її не відправляють одразу на передову. Вона проходить базову загальновійськову підготовку — це 51 день, з яких 45 навчальних і 6 вихідних. Без цього новобранець не може бути включений у бойовий склад і допущений до виконання завдань — це протизаконно», — розповів інструктор.

Навіть після прибуття у бригаду новачок не потрапляє на фронт одразу. За можливості, його можуть відправити на додаткову спеціалізовану підготовку за конкретним фахом.

«Є ще поняття адаптації. Коли військовослужбовець повертається до підрозділу, він проходить двотижневий період злагодження та адаптації під час виходу підрозділу у зону виконання завдань», — додав Сидорець.

Базова підготовка для новобранців

За його словами, більшість мобілізованих, особливо старші за 35 років, не мають попередньої військової підготовки. Тож усім новачкам доводиться проходити базові курси на полігоні.

«Люди приходять майже непідготовлені. Лише одиниці мають попередній досвід — хтось проходив радянську службу, хтось курси тактичної медицини або стріляв у тирі. Але загалом рівень підготовки невисокий», — зазначив інструктор.

Тож одразу на фронт ніхто не потрапляє, і навіть після прибуття у бригаду новобранець спершу проходить навчання, адаптацію та злагодження з підрозділом.

