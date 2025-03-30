Як мобілізують чоловіків віком 50-60 років і куди відправляють служити

Правила мобілізації у 2025 році / © ТСН.ua

Реклама

Чоловіки у віці 50+ років підлягають призову в Україні на загальних підставах, проте громадян старшого віку, тобто 50-60 років, мобілізувати на бойові позиції не мають. Водночас порушенням закону такі дії не буде.

Про це йдеться у законі України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Під час призову до армії чоловіків вважають військовозобов’язаними до 60 років. Водночас такі особи нерідко мають вікові проблеми зі здоров’ям. Тож, чи можуть мобілізувати в 50 років на бойові посади або виписати штраф за відмову від отримання повістки.

Реклама

Правила мобілізації чоловіків 50-60 років

В ТЦК із посиланням на закон, заявили, що мобілізація 50+ чоловіків в Україні здійснюється на загальних підставах. Проте для співробітників ТЦК є внутрішні документи, за якими мобілізація в Україні після 50 років проводиться тільки в частини забезпечення.

Чоловіків рекомендують направляють на логістичні посади, водіями, тиловими спеціалістами, а не в штурмові бригади. Таке рішення ухвалено через те, що для людей старшого віку фізичні навантаження можуть бути надмірними.

Утім, цей документ є рекомендаційним і не скасовує мобілізацію таких осіб. Тож якщо чоловіка 50+ років, мобілізують на бойову посаду — це не є порушенням закону.

Чоловіки віком 50-60 років мають такі самі обов’язки, як решта. Вони повинні оновлювати військово-облікові дані, повідомляти військкомат про переїзд або зміну місця проживання, а також мати документи при собі та пред’являти на вимогу поліцейських.

Штрафи від ТЦК за неявку за повісткою або відмову проходити ВВК чоловіки 50-60 років також отримують.

Для чоловіків передпенсійного віку актуальна заборона на виїзд за кордон. Покинути країну вони можуть тільки за наявності підстав, наприклад, інвалідності або трьох неповнолітніх дітей.

Нагадаємо, мобілізація студентів в Україні і відстрочка для людей, які навчаються, може бути скасована для деяких категорій, і вони опиняться на фронті.

Читайте також