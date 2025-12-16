Як морози вплинуть на відключення світла в Україні: розповів експерт

Блекаут в Україні

Якщо тиждень температура триматиметься на рівні -10°C і нижче, може настати критична ситуація в системі. Споживання електроенергії може перевищити можливості імпорту та внутрішньої генерації.

Про це для «Telegraf» розповів голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього, Станіслав Ігнатьєв.

«При температурах -10°C та нижче споживання електроенергії збільшується на 20% через електроопалення та обігрів приміщень. Це призведе до перевантаження підстанцій, які перебувають у стадії аварійних ремонтів», — пояснив енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.

Де може бути найгірша ситуація

За словами Ігнатьєва, надкритична ситуація очікується у Чернігівській та Сумській областях. Також серйозні ризики з електропостачанням прогнозують у Херсоні та Києві.

«Області, що мають власну генерацію, матимуть більш м’які графіки відключень», — зазначив експерт.

Ігнатьєв додав, що електропостачання у критичних регіонах може скоротитися до 2-4 годин на добу.

«Це не означає, що буде повний блекаут, але посилиться жорсткість графіків. Навіть якщо є достатня генерація в одному регіоні, її не завжди вдається передати до іншого через пошкоджену інфраструктуру», — пояснив він.

Експерт наголосив, що балансувати електропостачання складно через пошкодження підстанцій.

«Навіть при наявності достатньої генерації для однієї області, передати її в інші регіони неможливо через знищену інфраструктуру», — зазначив Ігнатьєв.

Нагадаємо, щоб уникнути пошкоджень побутової техніки, під час відключень електроенергії варто вимикати потужні прилади з розеток і вмикати їх поступово після відновлення світла. Це допомагає уникнути стрибків напруги та додаткових аварій.