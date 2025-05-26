TikTok

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Закриття однієї з соцмереж — TikTok і Telegram — не вирішує питання інформаційної безпеки, тому що люди просто перейдуть в іншу соціальну мережу. Потрібне комплексне рішення, але воно складне, і Україна сама його не потягне — потрібна участь, як мінімум, Європи.

Про це сказав народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин в програмі «Нічна варта» на ТСН.

«Соціальні мережі по своїй суті не можуть бути ні поганими, ні хорошими. Це — механізми. Як їх використовувати — це вже залежить від людей, які їх використовують. І тут є дві проблеми різного рівня. Перша проблема — це те, що ніхто, крім власників мереж, не знає до кінця, як працюють алгоритми, яку інформацію збирають, як вона використовується.

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І це справді необхідно врегулювати на глобальному рівні, бо жодна соціальна мережа, попри величезні позови, не відкриває алгоритми, а тільки щось привідкриває. І проблема в чому? А яка альтернатива? Заблокувати одну соціальну мережу — люди підуть в інші, а там алгоритми працюють приблизно так само».

«У соціальних мережах ми не знаємо, що ми вибираємо. Вибирають за нас».

«Історія перша — це алгоритми. Друге — алгоритми спочатку почали використовуватися для комерції, але це насправді нікого дуже не зачіпало, крім конкурентів… Коли стало зрозуміло, що це можна використовувати для політики — власне, Кембридж-аналітика — тоді зайшла справжня комерція. Бо туди прийшли безмежні російські нафтодолари і ще безмежніші гроші Піднебесної».

«Проблема в чому? Тоталітарні країни себе взагалі не обмежують. Вони — особливо Китай — використовують штучний інтелект по максимуму для досягнення своїх цілей, не заморочуючись жодними обмеженнями.

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Дата публікації 12:35, 24.05.25 Кількість переглядів 11 Змиріться! Закриття Tiktok і Telegram - реальність?! Про це ніхто не здогадується!

Європа як цивілізована та західна альтернатива намагається регулювати. І тут починає в першу чергу програвати. Бо коли ви думаєте, як ви можете обмежити використання якогось механізму — ви точно програєте тим, хто використовує його безмежно.

І в даному випадку рішення може бути, але це потребує серйозних ресурсів. Україна це не потягне однозначно. Європа це може потягнути, але їм треба між собою домовитися, і це дуже складно. Була надія на Сполучені Штати. Але щось здається, що найближчі три з половиною роки вони, скоріше за все, будуть іти в бік того, що робить Китай і Росія, але не Західний світ.

Це — інвестувати в розвиток штучного інтелекту, який допоможе нам, по-перше, відсіяти «зерна від полови». Тобто сказати: «Це — люди. Це їхня позиція, і якщо вона не порушує Кримінального кодексу України — вона може і має бути висловлена. А оце — машини. А машини не мають прав, як люди, і не можуть користуватися свободою слова».

«А синтетичне має бути верифіковане: „Будьте обережніші, бо вами, скоріше за все, маніпулюють“».

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«Насправді можна сказати: закриття однієї-двох мереж, у принципі, питання не вирішує. Тому що те саме — просто люди перекочуються в іншу соціальну мережу».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що забороняти TikTok і Telegram можна лише за умови наявності якісної альтернативи, інакше це викличе супротив суспільства.