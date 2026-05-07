Як насправді формується грошове забезпечення новобранців ЗСУ

Громадяни, які приєднуються до лав Збройних Сил України під час особливого періоду, мають право на офіційне грошове забезпечення з моменту зарахування до списків особового складу. Це стосується і періоду проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП), яка триває 51 день.

Грошове забезпечення під час БЗВП: скільки платять новобранцям

За даними Міноборони, базовий розмір грошового забезпечення для військовослужбовців, які проходять підготовку в навчальних центрах, становить приблизно 20 130 гривень на місяць.

Варто враховувати, що кінцева сума може дещо відрізнятися, оскільки на її формування впливають індивідуальні чинники:

військове звання

займана посада

наявність попередньої вислуги років

Нарахування коштів розпочинається з першої доби перебування у навчальному центрі після офіційного оформлення у ТЦК та СП.

Календар виплат

Особливістю виплат у Збройних Силах є те, що кошти нараховуються за попередній місяць. Як пояснює Міністерство оборони, виплати здійснюються у поточному місяці за дні, відпрацьовані у минулому.

Наприклад, якщо військовослужбовець розпочав БЗВП у середині квітня, першу виплату він отримає у травні. Водночас сума буде розрахована пропорційно до кількості днів фактичного перебування на навчанні протягом квітня. Кошти надходять на банківську картку однією сумою.

Фінансові перспективи після навчання: надбавки та премії

Після завершення курсу БЗВП та розподілу до військових частин розмір доходу військовослужбовця залежить від умов подальшої служби та специфіки виконуваних завдань.

За інформацією Міноборони, базовий тарифний розряд забезпечує мінімум від 20 130 гривень, проте ця сума зростає завдяки додатковим винагородам:

30 000 гривень — за виконання спеціальних завдань поза межами зон активних бойових дій

до 50 000 гривень — для військовослужбовців, які виконують функції управління підрозділами

100 000 гривень — за безпосередню участь у бойових зіткненнях на лінії фронту

70 000 гривень — додаткова виплата за кожні сумарно накопичені 30 днів виконання завдань безпосередньо на «нулі»

Крім щомісячних виплат, законодавством передбачена щорічна матеріальна підтримка, зокрема допомога на оздоровлення.

