Як насправді готувався теракт у Києві: генпрокурор озвучив невідомі раніше шокувальні деталі

Розстріл у Києві: вбивця заздалегідь готувався та використовував фейкове посвідчення журналіста

Тиждень минув після трагічного розстрілу в Києві 18 квітня: тим часом слідство оприлюднило детальний портрет нападника.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, злочин був не спонтанним, а системно підготовленим терактом, замаскованим під побутовий конфлікт.

«Чоловік — уродженець москви, 1968 р. н., військовий пенсіонер. У період з 1992 по 2005 рік проходив службу в лавах ЗСУ на різних посадах з обслуговування автомобільної техніки. Майор у відставці. Після початку російської агресії переїхав до Києва з Бахмута», — розповів генпрокурор.

Зловмисник притягувався до кримінальної відповідальності, але мав у власності два зареєстровані карабіни та травматичний пістолет. Останній дозвіл на зброю він отримав на підставі нібито журналістського посвідчення, виданого однією з громадських організацій. Обставини отримання дозвільної документації на зброю наразі перевіряються СБУ.

Кравченко наголосив, що аналіз вмісту мобільного телефону вбивці засвідчив системну підготовку до вчинення масового розстрілу. На виявлених відео зафіксовано, як він удома відпрацьовував навички швидкого приведення зброї в бойову готовність та прицільної стрільби.

Свої дії він супроводжував агресивними монологами: називав людей «свинями», яких «буде мочити», використовував мову ворожнечі щодо українців, вигукував нацистські вітання та закликав до насильства на ідеологічному ґрунті.

Особливу неприязнь зловмисник проявляв до сусіда, якого зневажливо називав «директором шостого». Саме він був першою жертвою нападу.

«Пусковим гачком» трагедії 18 квітня генпрокурор назвав чергову суперечку стрілка з сусідами через домофон, який вбивця відремонтував особисто, однак після цього деякі мешканці не могли потрапити до будинку.

Чи був нападник пов’язаний зі спецслужбами РФ

Водночас, слідство перевірило версію щодо можливих зв’язків нападника зі спецслужбами Росії. Наразі таких зв’язків не встановлено.

«Остаточні висновки щодо мотивів, психічного стану та осудності стрільця на момент вчинення злочину будуть зроблені після завершення посмертних судово-психологічної та психіатричної експертиз», — додав Кравченко.

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях просто посеред вулиці та в супермаркеті.

Замість затримати зловмисника, копи втекли з місця стрілянини.

Згодом стало відомо, що співробітників поліції, яких звинувачують у втечі під час теракту в Києві, відсторонили від виконання службових обов’язків. Суд їм обрав запобіжний захід