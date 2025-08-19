ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
466
Час на прочитання
1 хв

Як навчатимуться школярі від 1 вересня: очно, змішано чи дистанційно

Українські школярі розпочнуть новий навчальний рік у трьох можливих форматах. Все залежить від безпекової та епідемічної ситуації.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Школа

Школа

Від 1 вересня учні в Україні розпочнуть навчання у різних форматах — очному, змішаному або дистанційному.

Про це пише 24 канал.

У Міністерстві освіти і науки зазначили, що протягом року формат здобуття освіти також можуть змінювати.

У МОН наголосили, що мінімальне наповнення дистанційних класів скасували. Тепер вони можуть відкриватися на тих самих умовах, що й очні чи змішані — за наявності щонайменше п’яти учнів. Дистанційні класи має право створювати будь-який заклад освіти, незалежно від наявності повної лінійки паралелей.

Формат навчання можуть змінювати і протягом навчального року. Таке рішення ухвалює керівництво школи або обласна військова адміністрація з урахуванням безпекової та епідеміологічної ситуації в регіоні.

Нагадаємо, на початок 2024–2025 навчального року в українських школах усіх форм навчання було зареєстровано 3,74 мільйона учнів — це найнижчий показник за останні три десятиліття. Зменшення кількості школярів, ймовірно, триватиме.

Станом на сьогодні щонайменше 9,3% учнів (приблизно 345 тисяч дітей) навчаються за кордоном, але залишаються у складі української освітньої системи. Насправді ця цифра може бути ще вищою, адже чимало дітей після виїзду з країни взагалі припиняють навчання в українських школах.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie