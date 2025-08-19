Як навчатимуться школярі від 1 вересня: очно, змішано чи дистанційно

Школа

Від 1 вересня учні в Україні розпочнуть навчання у різних форматах — очному, змішаному або дистанційному.

Про це пише 24 канал.

У Міністерстві освіти і науки зазначили, що протягом року формат здобуття освіти також можуть змінювати.

У МОН наголосили, що мінімальне наповнення дистанційних класів скасували. Тепер вони можуть відкриватися на тих самих умовах, що й очні чи змішані — за наявності щонайменше п’яти учнів. Дистанційні класи має право створювати будь-який заклад освіти, незалежно від наявності повної лінійки паралелей.

Формат навчання можуть змінювати і протягом навчального року. Таке рішення ухвалює керівництво школи або обласна військова адміністрація з урахуванням безпекової та епідеміологічної ситуації в регіоні.

Нагадаємо, на початок 2024–2025 навчального року в українських школах усіх форм навчання було зареєстровано 3,74 мільйона учнів — це найнижчий показник за останні три десятиліття. Зменшення кількості школярів, ймовірно, триватиме.

Станом на сьогодні щонайменше 9,3% учнів (приблизно 345 тисяч дітей) навчаються за кордоном, але залишаються у складі української освітньої системи. Насправді ця цифра може бути ще вищою, адже чимало дітей після виїзду з країни взагалі припиняють навчання в українських школах.