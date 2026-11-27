Газовий балон

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Використання туристичних газових пальників у квартирах під час відключень світла становить серйозну загрозу та може призвести до вибуху.

Про правила безпеки та юридичні наслідки недбалості попередив експерт із питань безпеки життєдіяльності Денис Михальченко в ефірі телеканалу «Київ24».

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За словами фахівця, далеко не кожен газовий балон сертифікований для експлуатації у закритих приміщеннях. Навіть компактні туристичні картриджі несуть потенційну небезпеку при порушенні умов використання.

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Експерт назвав ключові фактори ризику, які найчастіше провокують надзвичайні ситуації на домашніх кухнях.

Використання невідповідного посуду

Встановлення великих каструль або сковорідок на компактний пальник перекриває тепловідведення, через що газовий балон швидко перегрівається і може вибухнути.

Кустарне заправлення балонів

Самостійне або неякісне повторне заправлення одноразових балонів чи картриджів порушує їхню герметичність та розрахований тиск, що створює критичний ризик детонації.

Окрім загрози життю та здоров’ю, нехтування правилами безпеки має суворі правові наслідки. Як наголосив Денис Михальченко, якщо через вибух або пожежу від газового пальника постраждає майно чи житло сусідів, власнику обладнання загрожує не лише матеріальна компенсація збитків, а й адміністративна або навіть кримінальна відповідальність.

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Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва у квартирі стався вибух туристичного газового балона.

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