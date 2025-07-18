Як не загубитися у світі ШІ: 5 історій про те, як AI вже зараз допомагає в роботі, творчості та житті

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26 липня на AI Upgrade Day команда GoIT покаже, як AI може стати інструментом щоденної ефективності. У програмі воркшопи, демонстрації та практичні кейси використання AI у роботі, творчості та щоденному житті.

Ми зібрали 5 реальних сценаріїв, де AI вже спрощує роботу, економить час і приносить результат.

Треба створити контент, але немає ні ідей, ні часу

Ведете Instagram бренду або просуваєте особисту експертизу? Це вимагає регулярності, темпу й постійного тестування нових форматів, що справді зачеплять аудиторію.

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У таких випадках на допомогу приходять AI-інструменти на кшталт AI Content Maker. Вони допомагають за лічені години створити вірусний контент — мовою, яку хоче почути замовник. Результат — більше якісного контенту, вищі охоплення, можливість тестувати більше гіпотез в динамічному середовищі.

Завдань багато, часу обмаль

Підприємець, менеджер або маркетолог знайомий із ситуацією: дедлайни, звіти, плани, рекламні кампанії. І все «на вчора». AI може стати надійним асистентом й звільнити час на стратегії, прийнятті рішень, розвитку команди чи продукту. Наприклад, підготувати зведення з аналітики, написати чернетку імейлу або структурувати план проєкту.

Серед найкращих AI-рішень — Copilot у PowerPoint та Excel, який генерує слайди, аналізує дані й допомагає з візуалізацією, а також Notion AI для роботи з текстами, планами й нотатками. Звʼязка Zapier плюс GPT-4 дозволяє автоматизувати повторювані процеси: від оновлення CRM до зведення звітів, а ClickFunnels — створювати лендинги.

Кампанія стартує сьогодні, а візуалів ще немає

Запускаєте новий продукт, потрібно швидко створити банер, відео або серію картинок? Такі AI-інструменти як Midjourney чи Ideogram допомагають за лічені хвилини створити зображення, а Runway або Kling AI — коротке відео з тексту.

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Це дає змогу зекономити час і ресурси, що особливо важливо малому бізнесу, спеціалістам на фрилансі або тим, хто запускає свій продукт без великої команди.

Сидите над Google Docs і шукаєте правильні слова

Звіт, комерційна пропозиція чи просто пост у соцмережі часто потребують додаткової зосередженості, часу, натхнення. AI-інструменти на кшталт Copilot у Google Docs або GrammarlyGO можуть запропонувати структуру, підсилити аргументацію, скоротити надто складні формулювання чи переписати частину тексту з іншим тоном.

Це особливо корисно для тих, хто щодня працює з документами: менеджерів, спеціалістів із комунікацій, HR, маркетологів.

Бракує концентрації — забагато інформації

Робочі зустрічі, листування, комунікація з командою — щодня доводиться опрацьовувати десятки джерел інформації. У такому потоці легко втратити важливе: пропущене формулювання, незафіксоване завдання, забута домовленість.

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Сучасні AI-асистенти, зокрема Bluedot автоматично фіксують зміст онлайн-зустрічей, створюють нотатки, зберігають записи та формують тематичні зведення. Інформація стає впорядкованою, доступною й не потребує ручного опрацювання. У результаті — менше помилок, більше ясності, більше фокусу.

Як інтегрувати ШІ у роботу, творчість і повсякденне життя — дізнайтесь на AI Upgrade Day від GoIT. Подія відбудеться 26 липня у форматі онлайн.

Участь безоплатна за попередньою реєстрацією.