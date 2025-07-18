ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
79
Час на прочитання
3 хв

Як не загубитися у світі ШІ: 5 історій про те, як AI вже зараз допомагає в роботі, творчості та житті Новини компаній

Колись на YouTube-блогерів дивилися скоса: навіщо це, якщо є телебачення? А сьогодні YouTube — головна платформа для навчання, бізнесу й розваг. Те саме зараз відбувається зі штучним інтелектом. Він пише тексти, створює зображення, генерує відео, відповідає на листи й навіть допомагає готуватися до співбесід. Але головне — він економить час і дозволяє фокусуватися на справді важливому.

Як не загубитися у світі ШІ: 5 історій про те, як AI вже зараз допомагає в роботі, творчості та житті

26 липня на AI Upgrade Day команда GoIT покаже, як AI може стати інструментом щоденної ефективності. У програмі воркшопи, демонстрації та практичні кейси використання AI у роботі, творчості та щоденному житті.

Ми зібрали 5 реальних сценаріїв, де AI вже спрощує роботу, економить час і приносить результат.

  1. Треба створити контент, але немає ні ідей, ні часу

Ведете Instagram бренду або просуваєте особисту експертизу? Це вимагає регулярності, темпу й постійного тестування нових форматів, що справді зачеплять аудиторію.

У таких випадках на допомогу приходять AI-інструменти на кшталт AI Content Maker. Вони допомагають за лічені години створити вірусний контент — мовою, яку хоче почути замовник. Результат — більше якісного контенту, вищі охоплення, можливість тестувати більше гіпотез в динамічному середовищі. 

  1. Завдань багато, часу обмаль

Підприємець, менеджер або маркетолог знайомий із ситуацією: дедлайни, звіти, плани, рекламні кампанії. І все «на вчора». AI може стати надійним асистентом й звільнити час на стратегії, прийнятті рішень, розвитку команди чи продукту. Наприклад, підготувати зведення з аналітики, написати чернетку імейлу або структурувати план проєкту.

Серед найкращих AI-рішень — Copilot у PowerPoint та Excel, який генерує слайди, аналізує дані й допомагає з візуалізацією, а також Notion AI для роботи з текстами, планами й нотатками. Звʼязка Zapier плюс GPT-4 дозволяє автоматизувати повторювані процеси: від оновлення CRM до зведення звітів, а ClickFunnels — створювати лендинги.

  1. Кампанія стартує сьогодні, а візуалів ще немає

Запускаєте новий продукт, потрібно швидко створити банер, відео або серію картинок? Такі AI-інструменти як Midjourney чи Ideogram допомагають за лічені хвилини створити зображення, а  Runway або Kling AI — коротке відео з тексту.

Це дає змогу зекономити час і ресурси, що особливо важливо малому бізнесу, спеціалістам на фрилансі або тим, хто запускає свій продукт без великої команди.

  1. Сидите над Google Docs і шукаєте правильні слова

Звіт, комерційна пропозиція чи просто пост у соцмережі часто потребують додаткової зосередженості, часу, натхнення. AI-інструменти на кшталт Copilot у Google Docs або GrammarlyGO можуть запропонувати структуру, підсилити аргументацію, скоротити надто складні формулювання чи переписати частину тексту з іншим тоном.

Це особливо корисно для тих, хто щодня працює з документами: менеджерів, спеціалістів із комунікацій, HR, маркетологів. 

  1. Бракує концентрації — забагато інформації

Робочі зустрічі, листування, комунікація з командою — щодня доводиться опрацьовувати десятки джерел інформації. У такому потоці легко втратити важливе: пропущене формулювання, незафіксоване завдання, забута домовленість.

Сучасні AI-асистенти, зокрема Bluedot автоматично фіксують зміст онлайн-зустрічей, створюють нотатки, зберігають записи та формують тематичні зведення.  Інформація стає впорядкованою, доступною й не потребує ручного опрацювання. У результаті — менше помилок, більше ясності, більше фокусу.

Як інтегрувати ШІ у роботу, творчість і повсякденне життя — дізнайтесь на AI Upgrade Day від GoIT. Подія відбудеться 26 липня у форматі онлайн. 

Участь безоплатна за попередньою реєстрацією. 

Дата публікації
Кількість переглядів
79
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie