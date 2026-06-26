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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
39
Час на прочитання
3 хв

Як обрати сережки на подарунок і не помилитися зі стилем Новини компаній

Сережки — один із найпопулярніших варіантів подарунка. Вони доречні на день народження, річницю, свято, важливу дату або просто як приємний знак уваги. Але саме з прикрасами легко помилитися: модель може бути красивою, якісною і дорогою, але не відповідати стилю людини. У результаті подарунок залишається в коробці й майже не носиться.

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Як обрати сережки на подарунок і не помилитися зі стилем

Щоб цього уникнути, варто обирати сережки не лише за зовнішнім виглядом, а й за способом життя, гардеробом, улюбленим металом і звичками людини.

Визначте стиль людини

Перший крок — подивитися, які прикраси людина вже носить. Якщо в її образах переважає мінімалізм, базові кольори та прості форми, краще не ризикувати з великими сережками чи складним дизайном. У такому випадку вдалим вибором можуть бути пусети, невеликі кільця або акуратні моделі з однією вставкою.

Якщо ж людина любить яскраві аксесуари, нестандартні форми, кольорове каміння або помітні деталі, можна розглядати більш виразні варіанти: сережки-підвіски, кафи, протяжки або моделі з декоративними елементами.

Головне — не купувати прикрасу лише тому, що вона подобається вам. Подарунок має відповідати стилю тієї людини, яка його носитиме.

Зверніть увагу на метал

Метал — один із найважливіших критеріїв вибору. Якщо людина зазвичай носить прикраси з білого золота або срібла, жовте золото може не вписатися в її звичний стиль. І навпаки: прихильницям теплих відтінків часто більше подобаються прикраси з жовтого або червоного золота.

Якщо ви не впевнені, краще обирати універсальні моделі без надто складного дизайну. Лаконічні сережки простіше поєднати з різним одягом, тому шанс, що подарунок носитимуть часто, значно вищий.

Врахуйте спосіб життя

Сережки мають бути не тільки красивими, а й зручними. Для людини, яка багато рухається, працює в офісі, часто носить навушники або збирає волосся, надто довгі моделі можуть бути не найкращим рішенням. Вони можуть чіплятися, заважати або виглядати занадто святково для щоденного носіння.

У такому випадку краще звернути увагу на компактні сережки: пусети, невеликі конго або моделі з надійною застібкою. А от для тих, хто любить вечірні образи, фотосесії чи помітні акценти, можна обирати більш виразні прикраси з камінням або підвісками.

Подумайте про вставки та символіку

Вставка в сережках часто задає настрій усьому подарунку. Перли асоціюються з ніжністю, класикою та елегантністю. Фіаніти додають блиску й добре підходять для універсального подарунка. Діаманти або екодіаманти виглядають більш статусно й доречно для особливих дат.

Кольорове каміння може зробити прикрасу індивідуальнішою, але з ним потрібно бути обережним. Важливо, щоб відтінок подобався саме людині, якій призначений подарунок.

Найбезпечніші варіанти для подарунка

Якщо ви не знаєте точних вподобань, краще обирати класику. Найменше ризикують такі варіанти:

  • золоті або срібні пусети;

  • невеликі сережки-конго;

  • лаконічні моделі з фіанітами;

  • сережки з перлинами;

  • акуратні прикраси без великих вставок.

Такі моделі легко поєднуються з різним одягом і не вимагають особливого приводу. Їх можна носити щодня, на роботу, зустрічі або святкові події.

Де шукати вдалий варіант

Перед покупкою варто переглянути різні типи прикрас і порівняти кілька напрямів: повсякденні, святкові, мінімалістичні, з камінням або без вставок. У категорії сережки Золотий Вік можна знайти різні моделі: пусети, конго, кафи, протяжки, прикраси з перлинами, діамантами, фіанітами та напівдорогоцінним камінням.

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Кількість переглядів
39
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