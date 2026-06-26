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Як обрати сережки на подарунок і не помилитися зі стилем Новини компаній
Сережки — один із найпопулярніших варіантів подарунка. Вони доречні на день народження, річницю, свято, важливу дату або просто як приємний знак уваги. Але саме з прикрасами легко помилитися: модель може бути красивою, якісною і дорогою, але не відповідати стилю людини. У результаті подарунок залишається в коробці й майже не носиться.
Щоб цього уникнути, варто обирати сережки не лише за зовнішнім виглядом, а й за способом життя, гардеробом, улюбленим металом і звичками людини.
Визначте стиль людини
Перший крок — подивитися, які прикраси людина вже носить. Якщо в її образах переважає мінімалізм, базові кольори та прості форми, краще не ризикувати з великими сережками чи складним дизайном. У такому випадку вдалим вибором можуть бути пусети, невеликі кільця або акуратні моделі з однією вставкою.
Якщо ж людина любить яскраві аксесуари, нестандартні форми, кольорове каміння або помітні деталі, можна розглядати більш виразні варіанти: сережки-підвіски, кафи, протяжки або моделі з декоративними елементами.
Головне — не купувати прикрасу лише тому, що вона подобається вам. Подарунок має відповідати стилю тієї людини, яка його носитиме.
Зверніть увагу на метал
Метал — один із найважливіших критеріїв вибору. Якщо людина зазвичай носить прикраси з білого золота або срібла, жовте золото може не вписатися в її звичний стиль. І навпаки: прихильницям теплих відтінків часто більше подобаються прикраси з жовтого або червоного золота.
Якщо ви не впевнені, краще обирати універсальні моделі без надто складного дизайну. Лаконічні сережки простіше поєднати з різним одягом, тому шанс, що подарунок носитимуть часто, значно вищий.
Врахуйте спосіб життя
Сережки мають бути не тільки красивими, а й зручними. Для людини, яка багато рухається, працює в офісі, часто носить навушники або збирає волосся, надто довгі моделі можуть бути не найкращим рішенням. Вони можуть чіплятися, заважати або виглядати занадто святково для щоденного носіння.
У такому випадку краще звернути увагу на компактні сережки: пусети, невеликі конго або моделі з надійною застібкою. А от для тих, хто любить вечірні образи, фотосесії чи помітні акценти, можна обирати більш виразні прикраси з камінням або підвісками.
Подумайте про вставки та символіку
Вставка в сережках часто задає настрій усьому подарунку. Перли асоціюються з ніжністю, класикою та елегантністю. Фіаніти додають блиску й добре підходять для універсального подарунка. Діаманти або екодіаманти виглядають більш статусно й доречно для особливих дат.
Кольорове каміння може зробити прикрасу індивідуальнішою, але з ним потрібно бути обережним. Важливо, щоб відтінок подобався саме людині, якій призначений подарунок.
Найбезпечніші варіанти для подарунка
Якщо ви не знаєте точних вподобань, краще обирати класику. Найменше ризикують такі варіанти:
золоті або срібні пусети;
невеликі сережки-конго;
лаконічні моделі з фіанітами;
сережки з перлинами;
акуратні прикраси без великих вставок.
Такі моделі легко поєднуються з різним одягом і не вимагають особливого приводу. Їх можна носити щодня, на роботу, зустрічі або святкові події.
Де шукати вдалий варіант
Перед покупкою варто переглянути різні типи прикрас і порівняти кілька напрямів: повсякденні, святкові, мінімалістичні, з камінням або без вставок. У категорії сережки Золотий Вік можна знайти різні моделі: пусети, конго, кафи, протяжки, прикраси з перлинами, діамантами, фіанітами та напівдорогоцінним камінням.