Як оформити дитині український паспорт, якщо один з батьків іноземець

Державна міграційна служба роз’яснила, як офіційно підтвердити українське громадянство для дитини, народженої у змішаній родині.

Немовля

У родинах, де один із батьків український громадянин, а інший іноземець або особа без громадянства, часто виникає питання: чи дитина від народження стає громадянином України. Державна міграційна служба дає чітку відповідь: українське громадянство в таких випадках передбачене автоматично, проте за певних юридичних обставин.

Про це пише Судово-юридична газета.

Головним документом, що регулює це питання, є Закон «Про громадянство України» (діє з 01.03.2001). Згідно з його положеннями, право на громадянство за фактом народження визначається за такими принципами:

Принцип походження: Якщо хоча б один із батьків на момент появи дитини на світ був громадянином України, дитина автоматично набуває аналогічного статусу.

Місце народження: Факт того, де саме народилося маля — в Україні чи за її межами — не впливає на саме право набуття громадянства, якщо виконується умова щодо «українського коріння» одного з батьків.

Рівність прав: Громадянство другого з батьків (або його відсутність) не є перешкодою для отримання дитиною українських документів.

Алгоритм легалізації статусу

Для того, щоб офіційно підтвердити приналежність дитини до громадянства України, необхідно пройти процедуру реєстрації.

Подання заявки: Один із батьків (або офіційний опікун) звертається до будь-якого територіального відділення ДМС.

Отримання підтвердження: Результатом розгляду документів є видача Довідки про реєстрацію особи громадянином України.

Наступні кроки: Тільки маючи цю довідку на руках, батьки можуть замовити для дитини:

ID-картку (внутрішній паспорт);

Закордонний паспорт.

Що робити, якщо дитина народилася в іншій країні

Географічне розташування не змінює суті закону, але змінює установу, до якої слід звертатися. Якщо поповнення в родині відбулося за кордоном, функції міграційної служби виконують дипломатичні представництва — посольства або консульства України в країні перебування. Процедура ідентична: подача документів, реєстрація та видача офіційного підтвердження.

Важливо: Норма про автоматичне набуття громадянства поширюється на всіх дітей, народжених після 1 березня 2001 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські підлітки 14–18 років, які перебувають за кордоном, тепер можуть оформити або відновити ІПН без поїздки додому.

