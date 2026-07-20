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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
363
Час на прочитання
1 хв

Як оформити нову відстрочку і не втратити її: порада Міноборони

Кабмін дозволив змінювати підстави для відстрочки без анулювання попередньої і ризику мобілізації.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Що буде з відстрочкою під час розгляду нових документів

Що буде з відстрочкою під час розгляду нових документів / © ТСН.ua

Кабмін ухвалив рішення, яке суттєво спрощує зміни підстав для отримання відстрочки від мобілізації. Відтепер військовозобов’язані можуть подавати документи на новий вид відстрочки, не ризикуючи втратити вже наявний статус під час розгляду заяви.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Стара відстрочка не «згорить»: як працює новий механізм

Наприклад, у чоловіка була відстрочка для навчання, або ще якась, але згодом у нього народилася третя дитина:

  • поки розглядається заява, чинна відстрочка продовжує діяти;

  • якщо підставу схвалять, попередня відстрочка автоматично заміниться новою;

  • якщо відмовлять, попередня відстрочка буде діяти до закінчення її строку.

Як подати заяву

  • Подати заяву можна через ЦНАП:

  • Її розглянуть за 7 робочих днів (до 15 днів, якщо потрібні додаткові перевірки);

  • Поки триває розгляд, на ВЛК не направлятимуть;

  • Після позитивного рішення інформацію внесуть до державного реєстру протягом 1 календарного дня.

Відстрочки для заброньованих працівників та держслужбовців

У Міноборони визнали, що порядок оформлення відстрочок для заброньованих працівників, державних службовців та окремих посадових осіб, а також порядок внесення відповідних відомостей до реєстру «Оберіг» поки що уточнюється окремо.

Раніше ми писали, кого зі студентів можуть мобілізувати навіть під час навчання.

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Дата публікації
Кількість переглядів
363
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