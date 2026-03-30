Як оформити онлайн-декларацію з лікарем

В Україні запустили особистий кабінет пацієнта

В Україні після бета-тестування відкрили доступ до цифрової платформи «Кабінет пацієнта», де можна оформити декларацію з лікарем онлайн або змінити свої персональні дані.

За даними МОЗ, на платформі можна:

переглянути та оновити персональні дані в електронній системі охорони здоров’я

переглянути чинні та попередні декларації з лікарем

знайти лікаря та подати декларації онлайн — без візиту до медзакладу

управляти доступами електронних кабінетів, яким пацієнт надав дозвіл на оброблення своїх персональних даних

Кабінет доступний для всіх повнолітніх українців. Підлітки віком від 14 до 18 років за наявності власного електронного підпису можуть самостійно увійти до кабінету та переглядати свої дані, а подати декларацію та змінювати персональні дані — лише за умови підтвердженої цивільної дієздатності та наявності відповідних документів.

