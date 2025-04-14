Консул / © Pixabay

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У разі смерті громадянина України за кордоном порядок оформлення свідоцтва про смерть має особливості, що залежать від країни.

Про це розповіли юристи організації «Безоплатна правнича допомога».

Щоб оформити свідоцтво про смерть громадянина України, який помер за кордоном, потрібно звернутися до українського консула в країні, де сталася смерть. Ініціювати цю процедуру можуть як родичі померлого, так і представники місцевої влади чи медичні установи тієї держави.

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Консул здійснює реєстрацію факту смерті відповідно до одного з таких варіантів: за місцем смерті, останнім місцем проживання, місцем поховання або там, де було знайдено тіло.

Обов’язковими є такі документи

медичне свідоцтво про смерть (оформлене з перекладом і легалізацією);

довідка про смерть, видана офіційними органами країни перебування (також перекладена та легалізована).

Усі ці документи долучаються до актового запису про смерть.

Свідоцтво може бути видане безпосередньо родичам померлого або передане до Міністерства закордонних справ України для подальшого передавання близьким.

У разі, якщо у померлого залишилися діти без опіки, консул має терміново повідомити про це МЗС України.

Документи померлого передаються до державних структур України:

до органів внутрішніх справ і військкоматів надсилаються паспорти, документи, що посвідчують особу, військові документи та посвідчення про пільги;

решта особистих документів або повертається особі, яка супроводжує тіло, або відправляється до Міністерства закордонних справ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки українців захочуть повернутися з-за кордону додому.