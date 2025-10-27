Як оформити відстрочку від мобілізації, якщо немає "Резерв+" та смартфона

Резерв+ / © ТСН.ua

Громадяни, які не користуються додатком «Резерв+» і не мають смартфона, але володіють паперовими документами для відстрочки, повинні подати їх до територіального центру комплектування (ТЦК) до 31 жовтня. Після цієї дати оформлення відстрочок у паперовому вигляді буде доступне через ЦНАП.

Про зміни розповів очільник цифрових проєктів Міністерства оборони Мстислав Банік в ефірі телемарафону.

Він пояснив, що з 1 листопада паперові відстрочки з мокрою печаткою більше не видаватимуть. Натомість запроваджується електронний документ із QR-кодом. Для тих, хто користується додатком «Резерв», документ уже містить QR-код і його можна завантажити як через «Резерв», так і через портал «Дія». Основна зміна полягає саме у відмові від окремого паперового документа з печаткою.

Банік зазначив, що скасування паперових відстрочок не змінює суті даних: усю інформацію про відстрочку можна переглянути у військово-обліковому документі через «Резерв» або «Дія».

«Ми просто спрощуємо процес, відмовляємося від дублювання паперових документів із печатками, а інформація про відстрочку залишається тією ж. Представники ТЦК уже мають досвід сканування QR-кодів без проблем», — пояснив він.

Як отримати відстрочку без смартфона або інтернету

Для тих, хто не має доступу до смартфона або інтернету, передбачено окремий порядок оформлення або продовження відстрочки.

Банік підкреслив, що додаток «Резерв+» та портал «Дія» лише відображають дані з реєстру військовозобов’язаних — вони нічого не додають і не змінюють.

«Якщо людина не користується „Резервом“, не має мобільного телефону, але має паперові документи, які дають право на відстрочку, вона може звернутися до ТЦК до 31 жовтня. Після цієї дати оформити документ можна через ЦНАП, а після отримання відстрочки його можна роздрукувати», — пояснив Банік.

По суті, цей документ є витягом із реєстру військовозобов’язаних, де зазначені ключові дані особи, її військовий облік та інформація про відстрочку.

«Наприклад, якщо я військовозобов’язаний, можу зайти в „Резерв“, завантажити PDF-документ, зберегти його на телефоні або роздрукувати. Так само через портал „Дія“ можна авторизуватися, знайти „військово-обліковий документ“ і завантажити його. Якщо документи подаються через ЦНАП, співробітники роздрукують документ після оформлення відстрочки», — додав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, від 1 листопада 2024 року в Україні набуває чинності кардинально новий механізм подання заяв на отримання відстрочки від мобілізації.