Як оформити відстрочку звільненим з полону: інструкція від Міноборони

Відстрочка від мобілізації / © Міноборони України

Реклама

Звільнені з полону українці тепер можуть отримати відстрочку від мобілізації за спрощеною процедурою. Достатньо одного візиту до ЦНАП, щоб статус оновлювався автоматично що три місяці.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Щоб оформити відстрочку від мобілізації, звільненим з полону українцям достатньо один раз звернутися до Центру надання адміністративних послуг — надалі її автоматично подовжуватимуть що 90 днів.

Реклама

Водночас не всі колишні бранці знають про такий механізм, через що іноді виникають непорозуміння.

У Мініоборони нагадали, що від 1 листопада 2025 року в більшості випадків не потрібно повторно подавати заяви та відвідувати установи, адже значну частину відстрочок тепер подовжують автоматично. Таке право мають, зокрема, звільнені з полону військові та цивільні громадяни України.

Автоматичне подовження можливе за умови, що в облікових даних правильно вказано термін дії відстрочки — до завершення мобілізації.

Якщо ж відстрочку не подовжили автоматично, це може означати, що дані відсутні або застаріли. У такому разі слід звернутися до найближчого ЦНАПу і подати необхідні документи.

Реклама

Нагадаємо, згідно із ухваленим 2024 року новим законом про мобілізацію, усі військові, які повернулися з полону, мають право на звільнення зі служби. Це не залежить від дати обміну.

До слова, у ТЦК нещодавно нагадали українцям, що наявність підстав для відстрочки не означає автоматичну дію: її необхідно оформити самостійно. Чоловікам слід негайно легалізувати статус через застосунок «Резерв+» або ЦНАП. Якщо право на відстрочку не підтверджене в реєстрах, система не зможе подовжити її автоматично, тому важливо перевірити актуальність даних.