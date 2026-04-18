Як оформити закордонний паспорт за межами України: перелік документів та умови

Паспорт / © ТСН

Українці, які наразі перебувають за межами батьківщини, мають можливість оформити новий закордонний паспорт у дипломатичних установах України. Послуга доступна всім громадянам, які досягли 14-річного віку, проте для чоловіків віком від 18 до 60 років запроваджено особливі умови, пов’язані з військовим обліком.

Про це розповіли у Департаменті консульської служби МЗС України.

Під час звернення до консульства посадова особа формує відповідну заяву-анкету. Завдання заявника — ретельно перевірити кожну літеру та цифру у документі та підтвердити його коректність власним підписом.

«Людина повинна перевірити всі дані та підписати її. Разом з нею подаються й інші документи», — наголошують у департаменті.

Які документи необхідно мати при собі

Для успішного подання заяви громадянин має надати розширений пакет документів:

Старий закордонний паспорт (та всі інші чинні закордонні паспорти, якщо вони є);

Внутрішній український паспорт (книжечка або ID-картка);

Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (РНОКПП);

Витяг про реєстрацію місця проживання в Україні з реєстру територіальних громад;

Документ, що підтверджує право на постійне проживання за кордоном (за наявності).

Вимоги для чоловіків та «Резерв+»

Найбільш суттєві зміни стосуються чоловіків віком від 18 до 60 років. Окрім вищезгаданого переліку, вони зобов’язані пред’явити електронний військово-обліковий документ через мобільний застосунок «Резерв+».

Важливо пам’ятати, що такий документ має бути актуальним. Фахівці рекомендують формувати електронний витяг за 72 години до візиту до консульства, аби уникнути відмов через застарілі дані. Особливі правила діють також для вікової категорії 25–60 років, що пов’язано з чинним законодавством про мобілізаційну підготовку.

Вартість, терміни та способи прискорення

Оформлення паспорта в консульстві є платною послугою — заявник має сплатити встановлений консульський збір. Стандартний термін очікування на виготовлення та доставку документа дипломатичною поштою становить близько трьох місяців.

Для тих, кому документ потрібен терміново, передбачена можливість замовити прискорену доставку власним коштом. Це можна зробити через сервіси «Укрпошта», «Нова Пошта», DHL або VFS.Global. Для цього необхідно самостійно залишити заявку на сайті обраного сервісу, оплатити її та передати квитанцію консулу разом із заявою.

Державна міграційна служба нагадує, що отримати послуги з оформлення паспорта можна не лише у консульствах, а й у підрозділах ДП «Документ». Наразі мережа паспортних сервісів працює у таких країнах: Польща, Словаччина, Туреччина, Чехія, Німеччина, Іспанія, Болгарія, Молдова, Італія, Канада та Велика Британія.

Виїзд за кордон — останні новини

Нагадаємо, на кордонах з країнами Європейського Союзу набудуть чинності нові правила перетину: запускається система автоматичної фіксації в’їзду та виїзду іноземців.

Також, в умовах активних міграційних процесів для громадян України залишається актуальним питання правильного оформлення документів для перетину кордону.

У міграційній службі Дніпропетровської області пояснили, що паспорт громадянина України у формі ID-картки та закордонний паспорт мають різне юридичне призначення.

Внутрішній паспорт (ID-картка) використовується для посвідчення особи лише на території України, тоді як паспорт для виїзду за кордон є обов’язковим документом для перетину державного кордону.

Водночас можливі винятки: використання ID-картки для виїзду за кордон допускається лише у випадку наявності відповідних міждержавних угод з країною призначення. В інших ситуаціях необхідно мати чинний закордонний паспорт.