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Як отримати керівну посаду та звання в армії без офіцерської освіти — поради Міноборони
В армії впроваджують соціальні ліфти для захисників і захисниць з успішним управлінським досвідом не менше ніж 2 роки.
Українські захисники можуть отримати військове звання та керівну посаду навіть без офіцерської освіти.
Як це зробити, розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Вона нагадала, що кілька місяців тому президент підписав указ, що запроваджує соціальні ліфти для захисників і захисниць з успішним управлінським досвідом не менше ніж 2 роки.
Як отримати офіцерська звання та посаду без обов’язкової освіти
Для цього потрібні:
Диплома магістра чи спеціаліста.
Понад два роки керівного досвіду.
Рішення командира.
Черногоренко наголошує, що йдеться скаме про можливість, а не обов’язкове підвищення усіх військових з освітоюта керівним досвідом.
Алгоритм дій
Узгодити з командиром подавання
Скласти рапорт у паперовій формі на отримання звання молодшого лейтенанта та призначення на цю посаду.
До рапорту додати завірені копії диплому про вищу освіту і трудової книжки, або ж витяг про трудову діяльність з Державного реєстру загальообов’язкового державного соціального страхування.
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