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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Як отримати керівну посаду та звання в армії без офіцерської освіти — поради Міноборони

В армії впроваджують соціальні ліфти для захисників і захисниць з успішним управлінським досвідом не менше ніж 2 роки.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Як отримати керівну посаду та звання в армії без офіцерської освіти — поради Міноборони

Українські захисники можуть отримати військове звання та керівну посаду навіть без офіцерської освіти.

Як це зробити, розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Вона нагадала, що кілька місяців тому президент підписав указ, що запроваджує соціальні ліфти для захисників і захисниць з успішним управлінським досвідом не менше ніж 2 роки.

Як отримати офіцерська звання та посаду без обов’язкової освіти

Для цього потрібні:

  • Диплома магістра чи спеціаліста.

  • Понад два роки керівного досвіду.

  • Рішення командира.

Черногоренко наголошує, що йдеться скаме про можливість, а не обов’язкове підвищення усіх військових з освітоюта керівним досвідом.

/ © Facebook Катерини Черногоренко

© Facebook Катерини Черногоренко

Алгоритм дій

  • Узгодити з командиром подавання

  • Скласти рапорт у паперовій формі на отримання звання молодшого лейтенанта та призначення на цю посаду.

  • До рапорту додати завірені копії диплому про вищу освіту і трудової книжки, або ж витяг про трудову діяльність з Державного реєстру загальообов’язкового державного соціального страхування.

Раніше у Міноборони розповіли, які спеціальності найчастіше обирають добровольці.

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