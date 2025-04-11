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Українські захисники можуть отримати військове звання та керівну посаду навіть без офіцерської освіти.

Як це зробити, розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Вона нагадала, що кілька місяців тому президент підписав указ, що запроваджує соціальні ліфти для захисників і захисниць з успішним управлінським досвідом не менше ніж 2 роки.

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Як отримати офіцерська звання та посаду без обов’язкової освіти

Для цього потрібні:

Диплома магістра чи спеціаліста.

Понад два роки керівного досвіду.

Рішення командира.

Черногоренко наголошує, що йдеться скаме про можливість, а не обов’язкове підвищення усіх військових з освітоюта керівним досвідом.

© Facebook Катерини Черногоренко

Алгоритм дій

Узгодити з командиром подавання

Скласти рапорт у паперовій формі на отримання звання молодшого лейтенанта та призначення на цю посаду.

До рапорту додати завірені копії диплому про вищу освіту і трудової книжки, або ж витяг про трудову діяльність з Державного реєстру загальообов’язкового державного соціального страхування.

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