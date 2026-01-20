Як отримати компенсацію, якщо ви впали на кризі: покрокова інструкція від адвоката

Ожеледиця / © ТСН

Через негоду та ожеледицю на дорогах Києва та інших міст України значно зросла кількість травмувань.

Адвокат Богдан Кушнір в етері «КИЇВ24» розповів, як правильно зафіксувати падіння, щоб відсудити у відповідальних служб матеріальну та моральну шкоду.

За словами юриста, шанси виграти таку справу у суді досить високі, якщо дотримуватися чіткого алгоритму дій.

Крок 1: Фіксація на місці події

Перше, що потрібно зробити одразу після падіння — зафіксувати точне місце інциденту.

Необхідно викликати швидку допомогу (медична довідка з місця події буде ключовим доказом).

Викликати поліцію. Правоохоронці мають задокументувати факт того, що ділянка не була розчищена або оброблена протиожеледними сумішами.

«Органи поліції відкривають кримінальну справу за певними статтями. Одна зі статей може бути, наприклад, невиконання службових обов’язків або халатне відношення. Через те, що не був прибраний сніг, людина отримала травму», — пояснив Богдан Кушнір.

Крок 2: Медичне підтвердження та експертиза

Всі отримані травми мають бути офіційно зафіксовані в лікарні. Після лікування необхідно:

Зібрати всі чеки на ліки та медичні послуги. Направити дані на судово-медичну експертизу, яка встановить ступінь тяжкості ушкоджень.

Крок 3: Позов до суду

Маючи на руках протокол поліції та висновки медиків, можна подавати позов. Адвокат наголошує, що відповідальність несе балансоутримувач території (ЖЕК, ОСББ, приватний власник магазину або комунальна служба).

«Такий суд має велику вірогідність того, що він буде виграний на вашу користь. Ви можете відсудити не лише матеріальну, але й моральну компенсацію за завдані вам збитки», — підкреслив правник.

Правила поведінки під час ожеледиці / © Міністерство охорони здоров’я України

Нагадаємо, морози потроху вже йдуть на спад: синоптикиня назвала дату, коли до України прийде відлига.