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Як отримати направлення на ВЛК без підпису керівника ТЦК: у Міноборони повідомили про зміни
Невдовзі з’явиться можливість не очікувати накладення електронного підпису керівником ТЦК, якщо є бажання пройти ВЛК.
Електронне направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) можна буде згенерувати без підпису керівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає Міноборони.
Раніше електронні направлення генерувалися в застосунку Резерв+, а потім накладався електронний підпис керівника ТЦК.
«У результаті ухвалених змін користувачі невдовзі матимуть можливість не очікувати накладення електронного підпису керівником ТЦК, якщо виявили бажання пройти ВЛК», — йдеться у повідомленні.
Відповідні зміни ухвалив Кабмін.
«Зміни, які внесені у постанови, важливі. Вони допоможуть оптимізувати та прискорити проходження ВЛК. Так люди зможуть заощадити свій час, а працівники ТЦК — зменшити кількість адміністративної роботи», — зазначила Катерина Черногоренко.
Нагадаємо, раніше йшлося про те, що до лав ЗСУ можуть призвати будь-якого військовозобов'язаного у віці понад 50 років.
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