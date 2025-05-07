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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Як отримати направлення на ВЛК без підпису керівника ТЦК: у Міноборони повідомили про зміни

Невдовзі з’явиться можливість не очікувати накладення електронного підпису керівником ТЦК, якщо є бажання пройти ВЛК.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як отримати направлення на ВЛК без підпису керівника ТЦК: у Міноборони повідомили про зміни

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко / © Міністерство оборони України

Електронне направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) можна буде згенерувати без підпису керівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає Міноборони.

Раніше електронні направлення генерувалися в застосунку Резерв+, а потім накладався електронний підпис керівника ТЦК.

«У результаті ухвалених змін користувачі невдовзі матимуть можливість не очікувати накладення електронного підпису керівником ТЦК, якщо виявили бажання пройти ВЛК», — йдеться у повідомленні.

Відповідні зміни ухвалив Кабмін.

«Зміни, які внесені у постанови, важливі. Вони допоможуть оптимізувати та прискорити проходження ВЛК. Так люди зможуть заощадити свій час, а працівники ТЦК — зменшити кількість адміністративної роботи», — зазначила Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що до лав ЗСУ можуть призвати будь-якого військовозобов'язаного у віці понад 50 років.

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