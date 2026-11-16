Напишіть листа Святому Миколаю: для українських дітей організували особливу акцію

Лист Святому Миколаю

Реклама

Напередодні Дня святого Миколая в Україні організували благодійну акцію для дітей із родин, які потребують підтримки. Малеча може написати листа зі своїми побажаннями, а благодійники матимуть змогу здійснити дитячі мрії. Щоб долучитися до ініціативи, батькам необхідно заповнити спеціальну анкету. Проте варто поквапитися, адже заявки приймають лише до 18 листопада 2026 року.

Благодійну акцію проводить фонд «Об’єднані для України». Організатори хочуть об’єднати дітей, які мріють про святкові подарунки, та небайдужих людей, готових допомогти здійснити їхні бажання.

Реклама

Хто може отримати подарунки до Святого Миколая

До участі в благодійній ініціативі запрошують дітей із різних регіонів України. Однак акція розрахована не на всі родини, а на визначені категорії.

Реклама

Подати заявку можуть:

багатодітні родини;

сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю;

родини військовослужбовців.

Для участі дитині потрібно написати листа Святому Миколаю та розповісти, який подарунок вона хотіла б отримати.

Побажання можуть бути різними, адже головна мета акції — дати дітям можливість поділитися своїми мріями та знайти людей, які захочуть їх здійснити.

Як подати заявку на подарунок до Святого Миколая

Реєстрація відбувається онлайн. Для участі не потрібно особисто відвідувати благодійний фонд чи надсилати паперовий лист поштою.

Реклама

Батькам або законним представникам необхідно виконати кілька кроків:

Запропонувати дитині написати листа Святому Миколаю із зазначенням бажаного подарунка. Сфотографувати лист так, щоб текст був добре помітний. Перейти до онлайн-форми для реєстрації на отримання подарунка. Заповнити необхідні поля анкети та прикріпити фотографію дитячого листа. Перевірити внесену інформацію та надіслати заявку.

Подати заявку можна до 18 листопада 2026 року включно. Після завершення прийому листів організатори планують перейти до наступного етапу благодійної акції.

Перед надсиланням анкети варто переконатися, що посилання веде на офіційну форму організаторів, а також уважно ознайомитися з умовами обробки персональних даних.

Як діти отримають подарунки

За задумом благодійного фонду, після завершення реєстрації дитячі листи з побажаннями почнуть публікувати на сторінках організації в соціальних мережах.

Реклама

Кожен охочий зможе ознайомитися з листами, обрати дитяче бажання, яке хотів би здійснити, та підготувати відповідний подарунок.

Організатори координуватимуть передавання подарунків дітям. Детальний порядок доставки та вручення слід уточнювати безпосередньо у фонді.

Таким чином організатори сподіваються подарувати дітям святкові емоції та показати, що їхні мрії важливі.

Водночас варто враховувати, що реєстрація не гарантує отримання подарунка. Виконання дитячих побажань залежатиме від кількості благодійників та їхніх можливостей.

Точні дати вручення подарунків і порядок їх отримання наразі не уточнюються. Тому учасникам рекомендується стежити за подальшими повідомленнями благодійного фонду «Об’єднані для України».

Новини партнерів

Новини партнерів