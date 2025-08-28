Як отримати статус УБД за новою схемою: роз’яснення Міноборони

Учасник бойових дій

Нова автоматизована система, яка запрацювала від січня 2025 року, дозволяє отримати статус учасника бойових дій (УБД) через Єдиний державний реєстр ветеранів війни.

Про це нагадали у пресслужбі Міноборони.

Інформацію до реєстру зобов’язані вносити уповноважені особи військових частин у 5-денний строк з дня початку виконання бойового завдання.

При цьому розгляд документів, поданих до реєстру ветеранів війни, здійснюється автоматично в режимі реального часу.

За інформацією Міноборони, цього року у такий спосіб статус УБД отримала понад 71 тисяча військовослужбовців.

Нова система доповнила чинний варіант — через комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасником бойових дій.

Документи на розгляд комісії подає командування військової частини, або вони можуть бути подані військовослужбовцем самостійно.

Для самостійного звернення військовому необхідно подати заяву за встановленою формою, дві фотокартки 3×4 на матовому папері, а також документи, що підтверджують участь у бойових діях.

Заява надсилається поштою до комісії того органу військового управління, якому підпорядкована військова частина, де проходить чи проходив службу військовослужбовець під час участі у бойових діях.

Нагадаємо, військовослужбовці, які самовільно залишили частину (СЗЧ) до 10 травня, можуть повернутися на службу за спрощеною процедурою. Для цього потрібно подати рапорт через застосунок "Армія+" до 30 серпня.