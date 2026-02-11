Як отримати заборговану пенсію: покрокова інструкція від Мінсоцполітики

Пенсія / © ТСН.ua

Пенсіонерам, які успішно пройшли процедуру підтвердження особи, почали повертати заборговані виплати у повному обсязі. У бюджеті Пенсійного фонду України (ПФУ) на 2026 рік офіційно закладено кошти на погашення всіх боргів перед цією категорією громадян.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Поновлення виплат та терміни

За даними Міністерства соціальної політики, станом на початок року виплати вже повернули 68 тисячам осіб. Це громадяни, які підтвердили свою особу та засвідчили, що не отримують фінансову допомогу від країни-агресора. Урядовці запевняють, що фінансовий ресурс для закриття заборгованостей повністю сформований.

«У затвердженому бюджеті Пенсійного фонду передбачені кошти на виплату призупинених пенсій у повному обсязі», — зазначив заступник міністра фінансів Денис Улютін.

Окрім цього він наголосив, що державний бюджет повністю покриває ці потреби. Для тих, хто ще не встиг пройти перевірку, термін подання декларацій подовжили до 1 квітня 2026 року. При цьому громадянам, які пропустили строки з об’єктивних причин, виплати повернули в автоматичному режимі.

Доступні способи ідентифікації

У Мінсоцполітики наголошують, що проходження перевірки є необхідною умовою для стабільного отримання коштів у майбутньому. Для зручності пенсіонерів передбачено кілька форматів підтвердження особи:

через портал електронних послуг ПФУ або застосунок «Дія»;

за допомогою відеоконференцзв’язку (онлайн-співбесіда);

у відділеннях банків або сервісних центрах ПФУ;

через дипломатичні установи (для тих, хто перебуває за кордоном).

«Пенсійний фонд України пропонує кілька способів пройти ідентифікацію — через портал ПФУ та „Дію“, онлайн-співбесіду, банк, посольство за кордоном або сервісний центр», — підкреслили у відомстві.

Також додають, що після завершення процедур виплати поновлюються автоматично. Всі заборговані суми за період призупинення виплат зараховуються на рахунки пенсіонерів одразу після успішної ідентифікації без додаткових звернень.

Раніше повідомлялося, індексація пенсій відбудеться навесні 2026 року. Втім, не всі пенсіонери отримають підвищені виплати. Індексації не передбачено для тих, хто вийшов на пенсію протягом останніх трьох років, а також для громадян, що отримують «спеціальну пенсію».

Нагадаємо, цього року українцям можуть підвищити пенсію не лише за рахунок індексації. Декому з пенсіонерів суму перерахують автоматично одразу після того, як вони виконають певну умову.