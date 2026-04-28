"Як пахнуть вчителі": невдалий жарт у соцмережах обернувся для школярів з Одещини візитом поліції

TikTok-тренд закінчився протоколами: на Одещині школярі поплатилися за цькування вчителів / © Поліція Одеської області

На Одещині школярі зняли образливе відео в TikTok про те, «як пахнуть їхні шкільні вчителі». За таку витівку поліцейські склали протоколи щодо підлітків та їхніх батьків.

Про це передає поліція Одеської області.

Педагоги поскаржилися до поліції на розміщення в соціальних мережах відео та фото з їхніми зображеннями, що супроводжувалися принизливими коментарями.

Поліцейські встановили чотирьох неповнолітніх, причетних до створення і поширення образливого контенту. Свої дії підлітки пояснили бажанням підтримати популярний інтернет-тренд.

«Ми провели профілактичні бесіди з підлітками та їхніми батьками, під час яких роз’яснили їм, що подібні дії носять протиправний характер. Дві дівчини 16-ти і 17-ти років самі відповідатимуть за свої вчинки. Щодо них складені протоколи за дрібне хуліганство. А от за витівки 14-річної дівчинки та 13-річного хлопчика відповідатимуть їхні батьки. Щодо них за нехтування обов’язками з виховання дітей складено протоколи», — повідомив начальник сектору служби освітньої безпеки Подільського районного управління поліції Станіслав Рищак.

Зауважимо, що за дрібне хуліганство передбачене покарання у вигляді штрафу, громадських або виправних робіт чи адміністративного арешту, а за невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей — штраф.

Правоохоронці закликають молодь утримуватися від участі в сумнівних інтернет-трендах, а батьків — приділяти більше уваги вихованню дітей та контролювати їхню діяльність у соціальних мережах.

Раніше ми писали, чому двієчники досягають успіху частіше, ніж ті, хто добре вчився.

