Як перекупи обходять систему "Укрзалізниці": чому неможливо купути квиток

Потяг

В Україні запровадження системи верифікації при купівлі квитків через «Дія.Підпис» мало зупинити спекулянтів, але цього не сталося.

Про це пише Bihus.Info.

Журналісти з’ясували, що квитки на міжнародні рейси, зокрема до Кишинева, продають у закритих Telegram-каналах за ціною близько 1 тисячі гривень.

Водночас для покупців гарантій немає — людей нерідко ошукують і залишають без грошей та квитка.

Боти та «сіра» схема продажу

Для швидкого викупу квитків перекупники використовують спеціальні боти. Тому навіть коли один квиток з’являється у продажу, пасажир фізично не встигає його придбати — бот автоматично забронює його для спекулянта.

Реакція Укрзалізниці

Після виходу розслідування УЗ повідомила, що заблокувала одного з перекупів за допомогою антифрод-системи. Його обліковий запис був верифікований через «Дію», але повторно авторизуватися шахрай уже не зможе.

У компанії зазначили:

«Всі контакти спекулянтів, згадані у відео, а також матеріали, які команда Bihus.Info надала, ми передамо Національній поліції для кримінального провадження та сподіваємося на дієві заходи проти тих, хто наживається на пасажирах».

Проблема перекупів залишається актуальною, адже боти та закриті канали роблять легальну покупку квитків майже неможливою. Пасажири продовжують ризикувати залишитися без квитків і фінансових коштів.

Нагадаємо, в Україні пасажири дедалі частіше стикаються з труднощами під час купівлі квитків через діяльність шахраїв та перекупників. Лише за червень–липень 2025 року АТ «Укрзалізниця» заблокувала понад 2800 акаунтів у мобільному застосунку, власники яких перепродавали квитки за завищеними у два-три рази цінами.

Щоб протидіяти схемам, компанія посилила контроль документів під час посадки, а також виявляє безквиткових пасажирів і тих, хто користується підробленими квитками. Додатково до боротьби долучився сервіс OLX, який блокує шахраїв, що намагаються перепродавати квитки онлайн.

Водночас для підвищення безпеки впроваджено верифікацію через «Дія.Підпис». Вона тепер обов’язкова під час купівлі квитків на низку внутрішніх рейсів: №29/30 Київ — Ужгород, №12 Львів — Одеса та №27/28 Київ — Чоп. Придбати квитки на ці маршрути можна і традиційно — у касах.

Нововведення торкнулося й міжнародних рейсів, які користуються підвищеним попитом серед українців: напрямків з/до Хелма та Варшави, Відня й Кишинева. Саме на цих маршрутах найактивніше працюють спекулянти, ускладнюючи людям планування подорожей.

Як показує практика, зміни вже принесли результат — кількість скарг на придбання квитків без верифікації через «Дія ID» суттєво знизилася. При цьому наповнюваність поїздів тримається на рівні близько 95%.