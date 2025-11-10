Як перероблені батарейки повертаються на полиці АТБ

Реклама

Проєкт «Утилізуй сьогодні для чистого завтра» за підтримки мережі «АТБ-Маркет», DURACELL і SAV ORBICO стартував ще у 2020 році в межах екологічної ініціативи BatterFly і донині є актуальним. Кожен українець знає, що безоплатно здати використані елементи живлення можна в будь-якому магазині АТБ, де встановлені бокси у вигляді батарейки.

Що відбувається з батарейкою після того, як ви її залишили у боксі в АТБ? Коли він наповнюється, команда BatterFly вивозить зібрані елементи живлення на власний ліцензований склад, який забезпечений системами пожежної безпеки, вентиляцією, водовідведенням і має бетонне покриття. Це важливо, адже з батарейками не можна працювати без необхідної дозвільної документації та відповідного обладнання.

Далі відбувається сортування: батарейки розділяють за видами ще в Україні, що дозволяє зробити процес переробки дешевшим. Коли сформовано партію понад 20 тонн, відбувається підготовка документів і відправка батарейок на переробку на завод BatEKO у Польщі. Це одне із найбільших підприємств Європи з рециклінгу елементів живлення, яке працює за сертифікатами ISO 9001:2015 та ISO 14001:2015.

На заводі BatEKO батарейки й акумулятори проходять повний цикл обробки на спеціалізованій лінії за технологією відновлення R4. Цей метод дозволяє максимально ефективно вилучати цінні ресурси та мінімізувати кількість відходів. Спершу батарейки перевіряють на цілісність і сортують за хімічним складом. Далі вони потрапляють у герметичну дробарку, де відбувається подрібнення та виділення основних компонентів.

Згодом матеріали розділяють на три основні фракції:

феромагнітну — металеві частини із вмістом заліза, нікелю та хрому, які підлягають подальшому очищенню;

парамагнітну — так званий чорний порошок, що містить цинк, марганець та інші метали (передається на металургійну чи гідрометалургійну переробку);

немагнітну — залишки пластику, паперу, дьогтю, поліхлорвінілу (ПВХ).

Завдяки цій технології більшість ресурсів повертається назад у виробництво. І з часом товари, що виготовляють із них, з’являються на полицях магазинів мережі «АТБ-Маркет»!

П’ять речей із перероблених батарейок, які українці використовують щодня:

консервні банки виготовляють із заліза та сталі; кухонний посуд і побутові інструменти створюють із відновлених металів; добрива для сільського господарства виробляють на основі сполук цинку та марганцю; фарби та покриття містять відновлений цинк; побутову техніку та нові батарейки створюють із металів, отриманих після переробки.

Кожному українцю важливо розуміти, що якщо використана батарейка потрапляє на сміттєвий полігон, вона зазнає впливу вологи, температурних коливань і контактує з іншими відходами, що призводить до процесів окислення та хімічних реакцій. Унаслідок цього шкідливі речовини потрапляють у ґрунт і підземні води, забруднюючи довкілля на десятиліття вперед! Якщо ж батарейку покласти в бокс для утилізаціїї , вона отримає друге життя, не нашкодить довкіллю та повернеться на полиці магазинів у вигляді речей, якими ми користуємося щодня.

Детальнішу інформацію про проєкт «Утилізуй сьогодні для чистого завтра» шукайте за посиланням: https://batterfly.org/atbmarket/