Як перероблені батарейки повертаються на полиці АТБ

Щороку в Україні продають мільйони батарейок – і стільки ж із них потребують утилізації. З початку 2025 року тисячі відвідувачів мережі АТБ скористалися спеціальними боксами та вже зібрали понад 84 тонни використаних батарейок. 

Як перероблені батарейки повертаються на полиці АТБ

Проєкт «Утилізуй сьогодні для чистого завтра» за підтримки мережі «АТБ-Маркет», DURACELL і SAV ORBICO стартував ще у 2020 році в межах екологічної ініціативи BatterFly і донині є актуальним. Кожен українець знає, що  безоплатно здати використані елементи живлення можна в будь-якому магазині АТБ, де встановлені бокси у вигляді батарейки. 

Що відбувається з батарейкою після того, як ви її залишили у боксі в АТБ? Коли він наповнюється, команда BatterFly вивозить зібрані елементи живлення на власний ліцензований склад, який забезпечений системами пожежної безпеки, вентиляцією, водовідведенням і має бетонне покриття. Це важливо, адже з батарейками не можна працювати без необхідної дозвільної документації та відповідного обладнання. 

Далі відбувається сортування: батарейки розділяють за видами ще в Україні, що дозволяє зробити процес переробки дешевшим. Коли сформовано партію понад 20 тонн, відбувається підготовка документів і відправка батарейок на переробку на завод BatEKO у Польщі. Це одне із найбільших підприємств Європи з рециклінгу елементів живлення, яке працює за сертифікатами ISO 9001:2015 та ISO 14001:2015.

На заводі BatEKO батарейки й акумулятори проходять повний цикл обробки на спеціалізованій лінії за технологією відновлення R4. Цей метод дозволяє максимально ефективно вилучати цінні ресурси та мінімізувати кількість відходів. Спершу батарейки перевіряють на цілісність і сортують за хімічним складом. Далі вони потрапляють у герметичну дробарку, де відбувається подрібнення та виділення основних компонентів.

Згодом матеріали розділяють на три основні фракції:

  • феромагнітну — металеві частини із вмістом заліза, нікелю та хрому, які підлягають подальшому очищенню;

  • парамагнітну — так званий чорний порошок, що містить цинк, марганець та інші метали (передається на металургійну чи гідрометалургійну переробку);

  • немагнітну — залишки пластику, паперу, дьогтю, поліхлорвінілу (ПВХ).

Завдяки цій технології більшість ресурсів повертається назад у виробництво. І з часом товари, що виготовляють із них, з’являються на полицях магазинів мережі «АТБ-Маркет»!

П’ять речей із перероблених батарейок, які українці використовують щодня: 

  1. консервні банки виготовляють із заліза та сталі;

  2. кухонний посуд і побутові інструменти створюють із відновлених металів;

  3. добрива для сільського господарства виробляють на основі сполук цинку та марганцю;

  4. фарби та покриття містять відновлений цинк;

  5. побутову техніку та нові батарейки створюють із металів, отриманих після переробки.

Кожному українцю важливо розуміти, що якщо використана батарейка потрапляє на сміттєвий полігон, вона зазнає впливу вологи, температурних коливань і контактує з іншими відходами, що призводить до процесів окислення та хімічних реакцій. Унаслідок цього шкідливі речовини потрапляють у ґрунт і підземні води, забруднюючи довкілля на десятиліття вперед! Якщо ж батарейку покласти в бокс для утилізаціїї , вона отримає друге життя, не нашкодить довкіллю та повернеться на полиці магазинів у вигляді речей, якими ми користуємося щодня.

Детальнішу інформацію про проєкт «Утилізуй сьогодні для чистого завтра» шукайте за посиланням: https://batterfly.org/atbmarket/ 

