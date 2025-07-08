Як перевозити собак і котів у міжміському автобусі: нові правила від Кабміну

В Україні набули чинності нові правила перевезення тварин.

Реклама

Кабінет Міністрів України ухвалив нові обов’язкові правила перевезення домашніх тварин у міжміських та міжнародних автобусах. Рішення затвердили 7 липня як зміни до постанови №176.

Документ розробило Міністерство розвитку громад спільно з ініціативою UAnimals.

За словами урядовців, це перша в Україні спроба створити уніфіковані вимоги для безпечного та гуманного транспортування тварин.

Реклама

Що передбачено новими правилами:

Обов’язкова наявність ветеринарного документа для всіх тварин.

Тварини до 10 кг (коти, собаки, гризуни, птахи) мають перевозитися в спеціальних контейнерах або сумках із вбираючим дном. Їх можна тримати на руках, під сидінням або на окремому місці — якщо пасажир його викупить за повним тарифом.

Собаки від 10 до 45 кг мають бути в наморднику і на повідку. Пасажир зобов’язаний викупити весь ряд місць і розмістити тварину на підлозі на підстилці. Сидіння використовувати заборонено.

Собаки понад 45 кг допускаються до перевезення лише за спеціальними умовами перевізника на окремому транспорті.

Собаки-поводирі супроводжуючих осіб з інвалідністю їдуть безкоштовно, без викупу місць, але з намордником і на короткому повідку — поруч із власником.

У Кабміні наголосили, що нові вимоги є обов’язковими для всіх автобусних перевізників, включно з міжнародними. Вони набудуть чинності після офіційної публікації урядового рішення.

Нагадаємо, для водіїв збільшили штраф за поширене порушення з паркуванням.