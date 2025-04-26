Як підготувати дитину до школи: поради КМDШ для батьків майбутніх першокласників

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Про те, як підготувати дитину до школи, в програмі «Сніданок 1+1» розповів засновник мережі приватних шкіл та садочків КМДШ Всесвіт Володимир Козленко. Більш детальні покрокові поради для батьків дала директорка початкової школи-садочку SENSE Наталія Наливкина.

Що має вміти дитина до школи?

У початковій школі-садочку SENSE, як і в багатьох інших школах, вступ відбувається наступним чином: дитина проходить приємну і спокійну співбесіду з психологом, де фахівець визначає рівень сформованості психічних процесів: мислення, уяви, пам’яті (зорової і слухової) та дрібної моторики.

Ніхто не очікує, що ваша дитина буде читати цілі речення, писати прописні літери і рахувати приклади з двозначними числами. Саме цьому її будуть навчати в школі. І кожен вчитель робитиме це по-своєму.

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Звісно, бажано, але все ж необов’язково, щоб дитина при вступі знала графічне зображення друкованих літер, вміла складати з них прості невеликі слова та читала їх, знала цифри і вміла рахувати у межах десяти, орієнтувалася в поняттях «більше», «менше». Але відсутність цих знань не є критичною.

Проте дійсно важливо, щоб майбутній першачок мав навички самообслуговування. Дитина має вміти самостійно роздягатися та одягатися, зокрема застібати ґудзики, блискавки, користуватися туалетом. Прибирати та класти на місце речі, якими користувалась, підтримувати порядок. Це дасть дитині впевненість і знизить рівень тривожності в нових умовах.

Дошкільна підготовка

Звісно, частково базові освітні потреби можуть закрити батьки. Але кращим варіантом все ж буде рік перед школою відвідувати Preschool в садочку чи на базі школи, до якої буде ходити дитина. Тут фахові педагоги допоможуть дитині розвинути таке:

Пам’ять . Для цього вчать віршики, пісні, народні ігри;

М’язи рук та дрібну моторику . В цьому допомагають ліплення, вирізування по лініях, малювання;

Просторову уяву та мислення. Тут може бути корисним відтворення об’ємних конструкцій за малюнком;

Соціальні навички. Дитина вчиться комунікувати, взаємодіяти з однолітками, домовлятись, вирішувати певні ситуації.

Якщо ж батьки не віддавали дитину до садочка, вони можуть підготувати її до школи самостійно. Я б рекомендувала вдома використовувати наступні практики:

Ліпити з пластиліну чи глини , достатньо щільних, щоб були потрібні зусилля м’язів пальців та зап’ястя. Також можна стискати та розтискати маленький гумовий м’ячик, вирізати квадрати, трикутники, за можливості – кола;

Рахувати побутові предмети та предмети, які оточують дитину, просити допомогти розкласти столові прибори на стіл (саме конкретну кількість), порахувати, чого більше – ложок чи виделок тощо;

Багато говорити з дитиною , спонукати її до відповіді повними реченнями, а не короткими відповідями «так» чи «ні»;

Привчати формулювати прохання : не «у мене немає ложки», а «дай мені, будь ласка, ложку»;

Проговорювати з дитиною її емоції та відчуття. Важливо щоб вона могла їх озвучити: мені сумно, у мене болить живіт, я втомилась.

Як покращити адаптацію дитини до навчання в школі?

Заздалегідь «познайомитись» зі школою. Ще до старту навчання варто сходити туди разом з дитиною, познайомити з вчителем, показати простір, в якому вона буде навчатися, прогулятися приміщеннями й територією. Дитина має відчути, що тут буде безпечно і цікаво. Початкова школа-садочок SENSE пропонує відвідати тестові дні або навіть тиждень – це дуже корисний і мотивуючий досвід для дітей, а також інформація про школу безпосередньо через власний досвід взаємодії для батьків.

Налаштувати режим дня, відповідний до шкільного. Варто розпочинати ще за кілька тижнів до 1 вересня. Особливу увагу варто приділити сну – фізичні сили будуть потрібні, щоб впоратися із новим навантаженням. Лягати спати й прокидатися в один і той самий час, зменшити час перед екранами, більше гуляти на свіжому повітрі – усе це допоможе дитині відчувати себе бадьоро та впевнено.

Створити вдома теплу, підтримуючу атмосферу. Спокій, доброзичливе спілкування, прийняття дитячих емоцій і переживань – це те, що додає малюкові внутрішньої опори. Адже перший клас – це не лише про знання, а й про важливий етап дорослішання. І підтримка батьків тут незамінна.

Не впадати у крайнощі. Ні відпочинок «на повну», ні завантаження гуртками, секціями та додатковими заняттями не підуть дитині на користь. В першому випадку перехід до шкільного навчання стане більш контрастним, а отже стресовим. У другому випадку дитина ще до початку навчального року може зіткнутися з перевтомою та стресом.

Як пом’якшити перехід до шкільних буднів: поради психолога

Психологиня початкової школи-садочку SENSE пані Ірина Кальянова також рекомендує батькам першачків читати з дитиною спеціальні книжки про школу, які допомагають знизити тривожність і сформувати позитивний образ шкільного життя. Наприклад, гарним вибором є «Першокласна книжка для майже школярів» Світлани Ройз – вона доступно і з любов’ю розповідає дитині про всі важливі етапи адаптації.

Пані Ірина радить вигадувати власні короткі історії, близькі й зрозумілі дитині. Наприклад: «Як зайчик пішов до лісової школи і з усіма подружився» або «Як ведмедик вперше почув дзвоник». Через таких казкових героїв батьки можуть у ненав’язливій формі розповісти про організаційні моменти шкільного життя – від насиченості шкільного дня і важливості перерв до відмінностей школи від садочка та важливості прокидатись вчасно.

Комфортний старт навчання на досвіді школи-садочку SENSE

Спокійний, стабільний період перед школою – найкращий ресурс для м’якої адаптації дитини.

Зі свого боку ми в SENSE робимо все для того, щоб перший досвід дитини в школі був успішним. З першого ж дня вчитель зустрічає дітей на порозі школи, заняття перших тижнів зорієнтовані на знайомство зі школою, інфраструктурою, з вчителями та іншими дітьми, діти разом з вчителем складають правила класу та традиції, які хочуть започаткувати. Це допомагає сформувати з окремих дітей єдиний колектив та призвичаїти їх до школи.

В цьому вчителям активно допомагає психолог школи. Впродовж двох місяців він відвідує уроки та перерви, адже саме там відбувається комунікація дітей. А також один раз на тиждень в кожному класі психолог проводить групові заняття для формування команди, враховуючи психотип кожної дитини.

Перші дні у школі часто задають настрій на весь період шкільного навчання. Легкість, комфорт, безпека та доброзичливість цього часу вкрай важливі, щоб дитина полюбила свою школу, клас та загалом вчитись. Тож всі дорослі – як вчителі, так і батьки – мають бути залучені до цього процесу.