Відключення світла / © Фото з відкритих джерел

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Фахівці радять запасати щонайменше 3 літри питної води на людину на добу й окремо воду для побутових потреб. Перед зимою такий запас — одна з перших речей, про які слід подбати вдома.

ТСН.ua розповідає, що саме варто перевірити та підготувати насамперед.

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Ущільнені вікна й вільні батареї допоможуть зберегти тепло

Якщо біля віконної рами відчувається протяг, почніть з ущільнення. Перевірте вікна й вхідні двері та закрийте щілини спеціальними ущільнювачами. У рекомендаціях комунальники також радять теплозберігальну плівку на вікна й тепловідбивні екрани за батареями.

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Батарея має віддавати тепло кімнаті. Відсуньте меблі, які її затуляють, і поправте довгі штори, щоб тканина не заважала теплому повітрю поширюватися. Увечері штори чи жалюзі створюватимуть додатковий бар’єр між холодним склом і кімнатою, якщо радіатор залишатиметься відкритим.

Теплий одяг, грілка й термос стануть у пригоді без опалення

Коли батареї холонуть, допомагають речі, які зберігають тепло біля тіла. Підготуйте теплі шкарпетки, одяг для кількох шарів і ковдри. Під час тривалого відключення опалення можна обрати одну кімнату, де ви проводитимете більше часу, та зачинити двері до інших приміщень, залишивши вентиляційні отвори відкритими.

Звичайну водяну грілку перед використанням перевірте на герметичність і обгорніть тканиною, щоб уникнути опіку. Термос допоможе зберегти гарячими воду та напої — наповніть його, поки маєте змогу їх нагріти. А от газова плита й духовка для обігріву кімнати небезпечні через ризик отруєння чадним газом.

Якщо ви плануєте готувати на туристичній плитці чи пальнику, оберіть сертифіковане обладнання та використовуйте його лише за призначенням, відповідно до інструкції виробника й вимог до вентиляції. Газовий обігрівач також використовуйте за інструкцією та з належною вентиляцією. За можливості встановіть датчик чадного газу.

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Питній і технічній воді потрібні окремі ємності

Запас води зручніше підготувати до відключення. Орієнтир для питної води — щонайменше 3 літри на кожного мешканця на добу. Окремо наповніть ємності для гігієни й інших побутових потреб, щоб цей запас був під рукою.

Зберігайте воду в чистих, щільно закритих ємностях у прохолодному місці. Коли ємності вже наповнені, перевірте й запас продуктів тривалого зберігання на кілька днів — наприклад, консервів, горіхів і шоколаду. Перегляньте аптечку та подбайте про достатню кількість ліків, які вам потрібні.

Ліхтарики й павербанки мають бути готові до відключення

Речі для вечора без світла зберіть в одному місці. Покладіть туди ліхтарики, запасні батарейки, павербанки й кабелі, щоб потім не шукати їх у темряві. Підготуйте кілька незалежних джерел освітлення — ліхтарик і лампу на батарейках або акумуляторі.

Зарядіть телефони, павербанки й зарядну станцію та регулярно перевіряйте рівень заряду. Користуйтеся обережно та за інструкцією й підключайте прилади в межах допустимого навантаження, без перевантаження мережі та подовжувачів. Ліхтарики й автономні світильники — безпечніша заміна відкритому вогню.

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Важливі контакти рідних та екстрених служб запишіть на папері. Домовтеся з близькими, як підтримуватимете зв’язок під час тривалого відключення, а офлайн-карти, адреси укриттів і Пунктів незламності завантажте заздалегідь.

Генератору потрібне місце надворі щонайменше за 6 метрів від вікон

Для генератора спершу визначте безпечне місце. За рекомендаціями Департаменту охорони здоров’я КМДА, він має працювати виключно надворі, щонайменше за 6 метрів від вікон, дверей та вентиляційних отворів. Балкон, гараж, підвал і житлові приміщення для цього не підходять.

ДСНС радить встановлювати генератор на рівному надійному майданчику, а під’єднання доручати кваліфікованому електрику. Якщо ви плануєте живити від нього домашню мережу, домовтеся з фахівцем до відключення. Заправляйте генератор лише вимкненим і після охолодження та дотримуйтеся інструкції виробника.

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